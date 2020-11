Tesla entrará no Standard & Poor’s 500 e ações já dispararam

A Tesla é provavelmente uma das empresas mais inovadoras e revolucionárias a atuar no mercado. Tendo transformado completamente o mundo dos automóveis com os seus veículos elétricos arrojados, conquistou os consumidores de forma muito orgânica.

Assim sendo, não será uma surpresa quando, em dezembro, entrar no Standard & Poor’s 500 e aumentar em 10% na bolsa de valores.

Standard & Poor’s 500 enriquece (ainda mais) Tesla

O índice Standard & Poor’s 500, também conhecido como S&P 500, é um dos índices mais importantes e influentes da maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Ou seja, é considerado o índice mais autêntico daquela que é a situação real do mercado, dando a conhecer a posição, e consequente representatividade, das empresas no espaço em que atuam.

Sendo o Standard & Poor’s 500 composto apenas por 500 ativos, todos aqueles que nele entram adquirem uma grande atenção mediática e um claro crescimento na imagem da marca.

Entrada da Tesla poderá ser dividida em duas partes

Após uma primeira tentativa, então recusada, em setembro, a Tesla foi agora admitida no Standard & Poor’s 500, onde dará entrada em dezembro. Apesar disso, as ações da empresa subiram já 10% no pós-venda e a fortuna de Elon Musk, CEO da empresa, aumentou 15 milhões de dólares.

Esta realidade tornará a entrada da empresa no S&P 500 mais complexa, na medida em que será a maior empresa alguma vez integrada no sistema.

Assim sendo, o S&P 500 terá de decidir se a Tesla entra de uma só vez ou se, por outro lado, divide a sua entrada em duas partes. Então, a segunda opção não prejudicaria a empresa pelo seu exemplar historial de lucros. Aliás, só este ano as ações da Tesla tiveram um boost de 400%.

Esta entrada no Standard & Poor’s 500 é resultado da constante e incessante melhoria dos seus modelos, bem como o aumento da resposta dos seus softwares. Assim, a Tesla espera alcançar um recorde de volume de produção e de vendas. Isto, quer pela entrada, como pela aceleração na produção da Giga Shanghai.

Pese o facto de a Tesla ter quatro Gigafactories em funcionamento, estar em processo de construção de mais duas e estar a aumentar e fortalecer a sua rede de Superchargers.

Leia também: