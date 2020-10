Tesla dá super avanço à concorrência no mercado dos elétricos

Falar em carros elétricos é falar na Tesla. Como já o referimos várias vezes, apesar das críticas, a empresa americana é uma referência no segmento dos veículos elétricos. Depois há a questão dos preços dos seus automóveis. É verdade que não são baratos, mas mesmo assim a Tesla é a número um no que diz respeito a vendas.

De acordo com dados recentes, a Tesla mantém os impressionantes 18% do mercado dos veículos elétricos.

Tesla lidera mercado dos elétricos com uns impressionantes de 18%

Os dados mais recentes mostram que a Tesla (TSLA) ainda detém uma participação de mercado impressionante de 18% no mercado global de carros elétricos. Durante anos a Tesla tem liderado o mercado de veículos elétricos (BEV e PHEV) com destaque para o grande volume de produção e eficiência nas entregas.

O Model 3 e o Model Y lideram as vendas de carros elétricos em muitos mercados, enquanto o Model S e o Model X também têm o seu sucesso em vários mercados. Outros fabricantes de automóveis só conseguiram atingir uma fração das vendas da Tesla no setor, pois limitam-se principalmente à produção de carros elétricos de baixo volume.

O resultado é que a empresa de Musk agora detém e mantém cerca de 18% do mercado global de veículos elétricos no acumulado do ano em 2020, com a Volkswagen em segundo lugar, mas muito distante com apenas um terço do volume da Tesla (via EV Sales Blogspot).

A gigante BMW aparece na quarta posição e a Mercedez Benz ocupa a sexta posição. A Audi e a Volto ocupam a sétima e oitava posição, respetivamente, com apenas 4% do mercado. A Porsche foi a marca que menos quebras de vendas teve durante esta pandemia. No entanto, a marca ocupa a 19º posição com apenas 2% do mercado. As marcas que não se encontram no TOP 20, detêm 21% do mercado dos carros elétricos.

