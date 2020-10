Netflix: Os melhores filmes e séries para a noite de Halloween

Hoje celebra-se a noite de Halloween, ou como aqui chamamos, o Dia das Bruxas. E se em anos anteriores esta era uma noite de festa com os amigos, em tempos de pandemia e de fronteiras entre concelhos fechadas, o melhor mesmo é aproveitar a companhia da Netflix e o conforto do seu sofá para assistir a um bom filme ou série… mas que remeta a um espírito mais sombrio e assustador.

Assim, deixamos várias sugestões de séries e filmes de terror. Para quem tem crianças em casa, deixamos também algumas sugestões.

Séries Netflix para a noite de Halloween A Maldição de Bly Manor

Depois do sucesso de A Maldição de Hill House (2018), aliás, uma excelente proposta para ver também nesta noite, chega A Maldição de Bly Manor.

O novo capítulo da antologia, que estreou a 9 de outubro, gira em torno da Mansão Bly e dos seus residentes, vivos e mortos.

Ratched

Do criador de American Horror Story e protagonizada por Sarah Paulson, a série Ratched narra a origem de uma das enfermeiras mais perturbadoras do mundo.

Em 1947, Mildred Ratched começa a trabalhar como enfermeira num hospital psiquiátrico de referência, mas por detrás da elegância esconde-se um lado sinistro.

Mindhunter

Mindhunter é uma grande série da Netflix que decorre nos anos 70. Dois agentes do FBI expandiram a ciência criminal, enveredando pela psicologia do homicídio e aproximando-se perigosamente de monstros… reais.

São duas temporadas disponíveis com grandes episódios para explorar.

The Witcher

Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutante, viaja ao encontro do seu destino num mundo caótico onde os humanos são mais perversos que os próprios monstros.

Marianne

Uma escritora descobre que as suas histórias aterradoras se estão a tornar realidade e regressa à sua terra natal para enfrentar os demónios que inspiram a sua escrita.

Esta série Netflix tem apenas uma temporada com 8 episódios.

Filmes Netflix para a noite de Halloween Hóspede Indesejado

O Hóspede Indesejado é um filme de terror de hora e meia que conta a história de um casa que foge do Sudão do Sul. O país, devastado pela guerra, leva-os assim a procurar asilo em Inglaterra para começar uma vida nova.

No entanto, são atormentados por uma força sinistra que paira sobre a nova casa.

Ninguém dorme na floresta

Mais do que um filme de terror, Ninguém dorme na floresta é violento e extremamente assustador.

Conta assim a história de um grupo de jovens adolescentes viciados em tecnologia que chegam a um campo de reabilitação no meio da floresta. A morte vai prossegui-los neste processo.

O Dia do Senhor

Depois de um filme polaco de terror, seguimos no tema e sugerimos O Dia do Senhor, um filme mexicano lançado em 2020.

Neste filme, um padre reformado e atormentado pelos seus pescados é arrastado de volta para as trevas, quando um amigo lhe pede que ajude a filha possuída.

Hubie Halloween

Mais um original Netflix com Adam Sandler.

Hubie não é um homem mais popular de Salem, mas quando no Dia das Bruxas se torna verdadeiramente assustador, este medroso de bom coração tenta manter a cidade a salvo.

Halloween para crianças Os Willoughby

O Halloween é também um dia para juntar a família em frente à televisão, por isso também deixamos sugestões para os mais novos. Os Willoughby é um filme lançado este ano que conta a história de quatro irmãos que eleboram um plano para se livrarem de vez dos pais que são muito egoístas.

Juntos criam assim uma família que consideram perfeita… nas suas imperfeições.

Super Monstrinhos – Especial Halloween

Os Super Monstrinhos usam os seus superpoderes para fazerem os vizinhos entrar no espírito da Noite das Bruxas e ajudam então um amigo a perceber que não há nada a temer.

Hotel Transilvânia

Um clássico do Halloween é a história do Drácula, proprietário do Hotel Transilvânia. O Dárcula assume assim o papel de pai superprotetor para proteger a filha do seu novo e humano pretendente.

Guia de uma Babysitter para Caçar Monstros

Kelly Ferguson, uma caloira do liceu, aceita, com relutância, um trabalho como babysitter no Halloween. Mas, entretanto, é recrutada para uma sociedade secreta que protege as crianças com poderes especiais de monstros.

É baseado na popular série de livros, O Guia de uma Babysitter para Caçar Monstros e trata-se de um filme original da Netflix.