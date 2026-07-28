Hisense XR10: projetor laser tricolor 4K quer redefinir a experiência de cinema em casa

O novo Hisense XR10 combina tecnologia Laser Trichroma, brilho de até 6000 lumens, certificação IMAX Enhanced, Dolby Vision e som desenvolvido com a Devialet para proporcionar uma experiência audiovisual de referência.

A Hisense acaba de lançar o novo Projetor Laser XR10, uma solução premium concebida para transformar qualquer espaço numa verdadeira sala de cinema.

De modo a oferecer uma qualidade de imagem excecional, com cores vibrantes, elevado contraste e um nível de detalhe impressionante, o projetor está equipado com as seguintes tecnologias:

Laser Trichroma (RGB);

Resolução UHD 4K;

Certificação IMAX Enhanced;

Suporte para Dolby Vision.

Desenvolvido para responder às exigências dos consumidores mais entusiastas, o XR10 projeta imagens entre 65 e 300 polegadas, permitindo criar experiências imersivas em diferentes ambientes.

Além disso, com brilho de até 6000 lumens e uma lente IRIS que eleva o contraste até 60.000:1, o equipamento promete imagens nítidas e realistas, mesmo em espaços com maior luminosidade.

Projetor da Hisense protagoniza uma estreia

Uma das grandes inovações do XR10 é, segundo a Hisense, o seu sistema ótico composto por 17 elementos totalmente em vidro, uma estreia no setor, concebido para maximizar a qualidade da imagem e a precisão da projeção.

O projetor integra ainda um zoom ótico de 0,84–2,0:1 e um sistema avançado de deslocação da lente, com ajuste vertical até ±130% e horizontal até ±46%, proporcionando uma instalação simples e flexível.

A experiência cinematográfica é complementada por um sistema de som 2.1 canais, incluindo subwoofer integrado e tecnologia de áudio desenvolvida em parceria com a Devialet, através da certificação OPÉRA de Paris | Devialet.

O XR10 suporta ainda Dolby Audio e DTS Virtual, criando uma envolvência sonora rica e poderosa.

Para garantir uma utilização intuitiva, o projetor integra a plataforma inteligente VIDAA U9, oferecendo acesso direto a aplicações populares como Netflix, YouTube e Prime Video.

A conectividade de última geração inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, AirPlay 2 e múltiplas opções de ligação para conteúdos e dispositivos externos.

Outro destaque é a avançada tecnologia de refrigeração líquida, uma inovação líder na indústria que contribui para um funcionamento eficiente e silencioso, com níveis de ruído inferiores a 34 dB.

Design retro, inspirado em câmaras icónicas

O XR10 incorpora ainda o sistema Auto Magic 3.0, que inclui funcionalidades inteligentes como ajuste automático do ecrã, adaptação automática à cor da superfície de projeção e deteção de obstáculos.

Estas permitem uma configuração rápida e sem complicações, adaptando automaticamente a imagem ao espaço disponível.

O projetor inclui ainda uma vida útil da fonte de luz laser de até 25.000 horas, suporte para HDR10+, 3D, gaming com input lag reduzido.

Tudo isto, com um design retro, inspirado em câmaras icónicas que expõe a engenharia em cada detalhe.

As janelas transparentes revelam a construção, enquanto o metal de precisão oferece um controlo tátil e preciso em cada utilização. Inclui ainda uma mala de transporte exclusiva, inspirada no mesmo estilo.

Disponível por 4999 euros, o novo Hisense XR10 posiciona-se como uma das propostas mais completas e avançadas do mercado de projeção premium, tanto em termos de design como tecnologia de ponta na categoria de projeção laser.