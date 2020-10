PureVPN: docinhos de susto para as festas de Halloween

Quem pensa que os espíritos fugazes são assustadores, então não podia estar mais errado. O mais assustador é alguém que, anonimamente, consegue ver ou ouvir e espreitar as nossas atividades de navegação pessoais. Isso acontece mais frequência do que imaginamos!

Por outro lado, a ideia de não ser possível assistir aos filmes de terror favoritos devido às geo-restrições também é assustadora. O mais terrível de tudo é o medo constante do roubo cibernético durante as compras online. Mas, a PureVPN vai mudar isso tudo.

Assim, a PureVPN vai «afugentar» todas as preocupações com o seu mais assustador presente de Halloween de sempre. Senão, vejamos:

Não obstante, a PureVPN é a primeira VPN de sempre com certificação No-Log na indústria que optou por uma auditoria sempre ativa.

Então, isto significa que a maior empresa de auditoria do mundo, a KPMG, realizou uma auditoria à PureVPN, não programada e sem aviso prévio, para garantir que estamos a cumpre a promessa de nunca guardar a informação dos seus utilizadores e que são tão privados como dizem que são.

Atualmente, nenhuma outra empresa de VPN no planeta faz isto. Com toda a certeza! Podendo ser caso para afirmar que marca toda a diferença, com confiança e transparência assustadora!

Conheça o melhor negócio de VPN em Halloween, de sempre

O que torna o Halloween tão único? São apenas as fantasias assustadoras ou os descontos irresistíveis?

Claro, tudo isso faz parte do pacote. O pacote completo também inclui as “guloseimas especiais” que se espera que sejam oferecidas apenas durante a época do Dia das Bruxas.

Abaixo, poderá encontrar dentro das “guloseimas” de Halloween da PureVPN:

Todas as novas e melhoradas aplicações PureVPN para Windows, Mac, iOS e Android;

Mais de 4.000 servidores VPN (atualizados de 2.000) para melhor desbloqueio e latência;

Rede de 10 Gbps (aumentada de 1Gig), para velocidades assustadoramente rápidas;

Acesso a 7 bibliotecas Netflix, incluindo os EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Alemanha, França e Japão;

Auditoria sempre ativa pela empresa líder mundial de auditoria para garantia total de privacidade

É possível experimentar todas estas opções e muito mais com um enorme desconto de 84%.

Inegavelmente, o plano anterior anual valia €71.88 mas, agora, é possível obter um dos melhores planos alargados, de 5 anos, por apenas €91.

O mundo confia na PureVPN

Podemos dizer que a PureVPN é, de longe, um dos serviços VPN de maior confiança em toda a indústria, e a sua credibilidade é apoiada pela sua política de não registos ou log-zero, certificada pela KPMG.

Certamente, a sua auditoria “sempre ativa” alimenta ainda mais a sua credibilidade e reflete a total confiança e empenho da PureVPN em assegurar a sua privacidade.

Mais importante ainda, esta VPN é das poucas que além de ter crescido junto dos seus utilizadores recebe as melhores críticas positivas nas mais variadas plataformas independentes.

Por outro lado, a PureVPN é, de longe, o único fornecedor de VPN na indústria que ganhou uma pontuação de confiança estelar de 4,8 na plataforma de análise mais popular do mundo, a Trustpilot, apoiada pelo maior número de análises de utilizadores de sempre: mais de 11.000 revisões.

Para além disso, a PureVPN possui um bom conjunto de funcionalidades construídas para maximizar a segurança e privacidade dos seus dados, tais como:

um Internet Kill Switch;

proteção contra fugas IPv6;

proteção contra fugas DNS;

Secure Wi-Fi;

mais de 300.000 endereços IP anónimos;

e muito mais.

Por isso, não se atrase. Dê uma vista de olhos na promoção de Halloween da PureVPN.

Tenha em conta que esta promoção é limitada. Será que vale mesmo a pena desperdiçar esta promoção até ao próximo ano?