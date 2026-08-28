Netflix muda de vez no smartphone! Nova função ao estilo TikTok chega Portugal

A Netflix continua a transformar a forma como consumimos entretenimento no dia a dia. Tem agora uma novidade verdadeiramente marcante para os utilizadores em Portugal. A popular plataforma de streaming começou a disponibilizar oficialmente no nosso país a funcionalidade Clips, uma experiência desenhada de raiz para reinventar a utilização da sua aplicação nos dispositivos móveis.

Esta inovação introduz um feed vertical interativo que adota a fórmula de enorme sucesso. Foi popularizada por plataformas como o TikTok e os Reels do Instagram. A intenção declarada da empresa passa por tornar a navegação e a descoberta de vídeos muito mais intuitiva, dinâmica e perfeitamente ajustada aos hábitos diários de consumo em smartphones.

Descoberta inteligente de séries e filmes na vertical

O funcionamento do novo feed assenta na apresentação fluida e contínua de pequenos excertos de vídeo em ecrã vertical. Estes são retirados diretamente do catálogo de séries, filmes e documentários. Os utilizadores passam a ter a capacidade de explorar rapidamente os momentos mais marcantes e cenas exclusivas das produções mais populares. Isto sem necessitarem de percorrer menus estáticos ou trailers compridos.

O algoritmo inteligente do serviço de streaming adapta todo o conteúdo exibido às preferências individuais e ao histórico de cada subscritor. Durante a reprodução destes pequenos fragmentos audiovisuais, existe a possibilidade imediata de adicionar o título diretamente à lista pessoal de conteúdos. Pode ainda iniciar a reprodução da obra completa ou simplesmente continuar a deslizar verticalmente pelo ecrã.

Partilha do Netflix e lançamento oficial em Portugal

A vertente social e a facilidade de interação constituem outro dos pontos mais fortes desta atualização na aplicação. O sistema permite partilhar estes pequenos vídeos de forma instantânea através de plataformas de mensagens diretas e redes sociais. Torna muito mais prática e rápida a recomendação de momentos inesquecíveis entre amigos e familiares.

A chegada desta ferramenta a Portugal surge no seguimento de uma estratégia de implementação faseada por diversos mercados globais de referência. Após uma estreia bem-sucedida em países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e mais recentemente a vizinha Espanha, o mercado nacional passa agora a integrar a lista de territórios com acesso integral a esta evolução.

Com esta aposta clara no consumo rápido em formato vertical, a Netflix pretende eliminar a habitual indecisão dos subscritores no momento de escolher o que assistir a seguir. O novo feed Clips já se encontra disponível para utilização em Portugal, bastando aos clientes garantir que têm a versão mais recente da aplicação instalada no Android ou iOS.