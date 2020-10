Tesla: Ter rádio AM/FM nos Model S e Model X custa 520 €

A Tesla tem registado um crescimento fantástico no segmento dos veículos elétricos. A empresa americana tem marcado a tendência deste segmento e tem também evoluído significativamente.

Ter um Tesla significa ter alta tecnologia, mas há quem ainda goste dos “serviços tradicionais”. Se quiser ter rádio AM/FM nos Model S e Model X o valor são 520 €.

Os proprietários de veículos Model S e Model X construídos até março de 2018 serão elegíveis para adquirir uma atualização do sistema de informação e entretenimento, permitindo o acesso a algumas das nossas funcionalidades favoritas, como a transmissão de vídeo e a Tesla Arcade, além de uma experiência de ecrã tátil mais responsiva e rápida, refere uma nota da empresa.

Radio AM, FM ou DAB+ custa 520 € para um Tesla Model S e Model X

Segundo o que é referido, esta atualização está disponível para 2.590 €, incluindo a instalação. Não será possível adquirir a atualização se a mesma não estiver disponível para a sua configuração. Ainda segundo a Tesla, algumas das funcionalidades proporcionadas pela atualização do sistema de informação e entretenimento requerem uma subscrição do pacote Conectividade Premium.

As funcionalidades desta atualização são muitas. Além disso, o ecrã tátil será mais responsivo e suave, apresentando imagens e páginas online mais rápido. No entanto, há conteúdo que é removido com a atualização do sistema de informação e entretenimento. Com a atualização deixará de ter acesso à rádio AM, FM ou DAB. Continuará a ter acesso à transmissão de rádio e música via Internet, incluindo transmissão em Bluetooth.

Quem quiser rádio com AM, FM ou DAB+ tal “serviço” estará disponível com retromontagem de sintonização por 520 €. Em resumo, esta atualização está disponível para 2.590 € e acrescenta ao valor 520 € quem quiser radio “convencional”.

