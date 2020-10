Apple apresenta resultados do trimestre fiscal e bate de novo recordes

A Apple anunciou hoje os resultados financeiros do trimestre fiscal de 2020 encerrado no dia 26 de setembro de 2020. A empresa registou uma receita recorde no trimestre no valor de 64,7 mil milhões de dólares. Assim, apesar de ser um ano complicado pela pandemia da COVID-19, Tim Cook referiu que a Apple encerrou um ano fiscal definido pela inovação, face às circunstâncias.

O CEO da empresa destacou os recordes nunca antes conseguidos nos valores resultantes das vendas dos computadores Mac e dos serviços.

Resultados fiscais da Apple assinalam alguns recordes

A Apple apresentou os seus resultados financeiros no trimestre fiscal (4.º) e destacou o recorde conseguido no segmento dos computadores Mac e nos serviços. Conforme foi mostrado, nas vendas totais, a Apple apresentou nos produtos o valor de 50,149 mil milhões, o que representa, face ao mesmo período de 2019, uma quebra de 1,3 mil milhões de dólares.

Contudo, nos serviços, a empresa arrecadou este ano 14,540 mil milhões de dólares o que confere um aumento de 2,038 mil milhões de dólares.

No somatório, a Apple neste trimestre vendeu 64,698 mil milhões de dólares que, face ao período homólogo, que havia sido de 64,040, teve um incremento ténue de 658 mil dólares.

Mas onde foi que a empresa aumentou as vendas?

O relatório esclarece que as vendas internacionais responderam por 59% da receita do trimestre. No entanto, foi o segmento dos computadores Mac, o iPad e os serviços que deram o mote aos resultados positivo, face ao ano de 2019, no mesmo trimestre.

Portanto, as vendas do iPhone cifraram-se nos 26,444 mil milhões de dólares (no ano anterior foi de 33,362 mil milhões de dólares), o Mac vendeu 0,032 mil milhões de dólares (em 2019 havia vendido 6,991 mil milhões de dólares).

No mercado iPad, o tablet foi responsável por vendas no valor de 6,797 mil milhões de dólares (em 2019 havia vendido 4,656 mil milhões de dólares). Já os vestíveis, casa e acessórios foram responsáveis por 7,876 mil milhões de dólares de receita (em 2019 havia sido de 6,520 mil milhões de dólares). Os serviços bateram recordes. Estes foram responsáveis pelo valor de 14,549 mil milhões de dólares (ano passado fora de 12,511 mil milhões de dólares.

Assim, no total dos 12 meses contabilizados pela Apple, este exercício registou um valor total de 274,515 mil milhões de dólares. Então, o valor correspondeu a um aumento, face a 2019, de mil 14,3 milhões de dólares.

Uma ausência importante pode ter ditado uma curva de crescimento menos acentuada. Falamos do iPhone 12 que ao contrário do normal não entrou para as contas deste trimestre. O iPhone 12 e o 12 Pro só chegaram ao mercado a 16 de outubro e o Mini e o Pro Max só vão iniciar as vendas a 6 de novembro.