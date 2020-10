AnyTrans: o gestor obrigatório para o iPhone 12 que mantém todos os dados sob controlo

Fazer uma transição fácil e sem problemas para o iPhone 12 é algo tão real quanto palpável. Mas, por vezes, os problemas podem surgir e se tivermos uma ferramenta que nos possa ajudar, mehor ainda.

AnyTrans é um completo gestor para o iPhone, iPad, iPod, iTunes, e conteúdo iCloud que permite transferir, gerir e fazer o backup de dados iOS de uma forma fácil, rápida. Melhor ainda quando está envolvido um GIVEAWAY, vamos conhecer?

AnyTrans: o software que não pode faltar

Numa curta descrição, o AnyTrans é um gestor de iPhone, que conta com muitos e longos anos de história, e tem vindo a ajudar mais de 10.000.000 de utilizadores em todo o mundo do iOS com a gestão de conteúdos de forma muito mais simples e fácil.

O AnyTrans para iOS, disponível tanto para Windows como para Mac, visa essencialmente ajudar os utilizadores do iOS a:

Transferir,

Fazer backup,

Gerir conteúdo do iOS num só lugar.

A mais recente atualização trouxe uma grande evolução no que toca aos seus recursos, entre eles:

Comutador telefónico : Esta funcionalidade ajuda os utilizadores com 1 clique a transferir dados do antigo dispositivo iPhone e Android para o novo iPhone 12;

: Esta funcionalidade ajuda os utilizadores com 1 clique a transferir dados do antigo dispositivo iPhone e Android para o novo iPhone 12; Gestor de dispositivos : Mover dados do computador para o iPhone 12 com o arrastar e largar fácil;

: Mover dados do computador para o iPhone 12 com o arrastar e largar fácil; Biblioteca iTunes: Migrar qualquer conteúdo da biblioteca do iTunes para o iPhone 12

Assistente para iPhone 12

Como sabemos, o sistema desenvolvido pela Apple é simplesmente bastante eficaz. Contudo, não é infalível e nem sempre vai de encontro à facilidade que muitos procuram na intuição de trabalhar com o software.

Então, o AnyTrans surge neste cenário como um dos melhores assistentes para o iPhone 12, no seu uso diário.

Entre as dezenas de funções, temos obrigatoriamente de destacar as seguintes:

Gestor de dispositivos para a gestão de dados do iPhone 12: esta funcionalidade permite aos utilizadores transferir fotografias, música, mensagens, contactos, e mais do iPhone 12 para o computador, ou vice versa.

Backup Manager para o iPhone 12 de backup de dados: cópia de segurança do conteúdo do iPhone 12 automaticamente e sem fios, e os utilizadores podem também restaurar a cópia de segurança ou mesmo pré-visualizar o que está dentro da cópia de segurança e extrair apenas aquilo que precisam.

AnyTrans, vai ainda mais à frente

Entretanto, das novidades que este software vai recebendo, ao longo da sua evolução, existem algumas que claramente nos mostram a sua praticidade.

Senão, vejamos:

Criador de Ringtones

Decerto, o nosso toque de telefone pode exprimir o nosso eu interior – aparentemente não os tons predefinidos no iPhone.

Assim, sempre que quiser mudar o de toque de “Abertura” por defeito para uma música que goste, sem ter de desistir imediatamente devido ao processo incómodo no iTunes, o AnyTrans transforma a nossa música favorita num toque e guarda-a diretamente no seu iPhone com um clique.

Media Downloader

Inegavelmente, todos nós temos um site favorito para ver vídeos.

Portanto, o AnyTrans reconhece o YouTube, DailyMotion, Vimeo, Facebook, Instagram, e mais de 1000 sites que nos permite descarregar os seus vídeos. É possível escolher o formato, resolução ou tamanho preferidos, e desfrutá-lo off-line;

App Downloader

Sobretudo, o AnyTrans oferece uma solução tudo-em-um para cuidar bem das nossas aplicações para iPhone e iPad em todos os aspetos.

Quer queira descarregar, instalar, atualizar, desinstalar aplicações, ou mover aplicações e dados de aplicação para o novo iPhone, é uma questão de alguns cliques: o sutilizadore irão certamente apreciar da forma como se pode gerir facilmente as aplicações iOS a partir do grande ecrã do computador.

Espelhamento de ecrã

Surpreendentemente, o AnyTrans pode transforma-se numa solução de espelho, gravação e captura de ecrã do iPhone.

Logo, permite-nos espelhar o ecrã do iPhone para o computador, fazer uma gravação em ecrã inteiro, ou captar a imagem do ecrã com um clique.

Rapidamente, todas as gravações e capturas de ecrã são feitas a partir do computador, por isso o iPhone não perderá performance, nem nunca será perturbado ao gravar a sua jogabilidade móvel.

São mais que muitas as grandes opções deste software. Mesmo no próprio site do programador a informação útil abunda, como, por exemplo, este tutorial de como transferir informação de iPhone para iPhone. Mas não só, trantando-se de ter algum tempo e pesquisar.

Giveaway – Oferta disponível

A iMobie lançou um giveaway onde o prémio é a oferta de um iPhone 12 ao partilhar a história por detrás do primeiro iPhone que receberam.

Basta dar uma breve menção a esta oferta e adicionar a página de oferta ao artigo. Poderão ficar a saber tudo NESTE link.