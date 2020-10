Harley Davidson dá sneak peek da sua nova e-bike

A Harley Davidson é um ícone quando o assunto são motos. Além do seu ar arrojado e marcado destaque, são de uma potência incomum. Contudo, não se ficando pelas motos, a marca vai lançar uma nova e-bike que promete surpreender.

Apesar do anúncio ter sido feito agora e o lançamento só ser feito no dia 11 de novembro, a e-bike só estará disponível para venda em março do próximo ano.

Uma homenagem à primeira moto da Harley Davidson

Apesar de trabalhar o negócio das motos há muito tempo, a Harley Davidson está a desenvolver um segundo negócio, apostando numa empresa paralela chamada Serial 1 Cycle Company. Assim, poderá manter a sua produção de motos e, ao mesmo tempo, trabalhar o segmento das bicicletas elétricas.

Começando pelo primeiro produto do novo segmento da Harley Davidson, podemos apelidá-lo de nostálgico. Isto, porque o nome da nova e-bike é uma referência à sua moto conhecida mais antiga, a Serial Number One, construída em 1903.

Aliás, esta ideia surgiu da paixão de um grupo de entusiastas por motos e bicicletas do Product Development Center da empresa. Assim, tem vindo a trabalhar numa e-bike digna do selo Harley Davidson.

Harley Davidson mantém e-bike (mais ou menos) em segredo

A Harley Davidson não foi, ainda, muito clara sobre este novo modelo de e-bike, pois não forneceu quaisquer características ou preços. Assim, especulando através das fotografias, crê-se que esta Serial 1 poderá ter um motor de transmissão média, um sistema de transmissão por correia e uma bateria integrada na estrutura, bem como faróis e faróis traseiros. Além disso, a e-bike contará com um acento de couro.

Estão a ser dados grandes passos para tornar as bicicletas elétricas tão fáceis e intuitivas de operar quanto possível, incluindo características chave, como motor de suporte médio com bateria integrada, iluminação integrada e circuitos internos de travagem.

Revelou, ao The Verge, Aaron Frank, gestor de marca da Serial 1 Cycle Company.

Um mundo com mais bicicletas do que carros

Apesar de ainda não ser um hábito em Portugal, em muitos países, as deslocações são, na sua maioria, feitas em cima de uma bicicleta. Assim, além de todo o tormento que possa ser o trânsito nas horas de ponta, evitam-se gastos financeiros e de recursos poluentes. Assim, tendo em conta as vantagens e de acordo com a Light Electric Vehicle Association, os EUA importaram, só em 2019, 270 mil bicicletas elétricas. Este ano, esperam que o número aumente para cerca de 500/600 mil.

Aliás, tendo em consideração o panorama, a Serial 1 Cycle da Harley Davidson está a entrar em terreno perigoso. Isto, porque existem cada vez mais marcas especializadas na produção de bicicletas elétricas, bem como marcas de automóveis a apostar neste novo segmento, como a BMW e a Audi.

Da Harley Davidson vamos esperar a qualidade de sempre, porque, de acordo com o site oficial da Serial 1 Cycle Company, a Serial 1 será lançada no dia 16 de novembro. Por outro lado, podemos esperar por março do próximo ano, altura em que vai começar a ser vendida.

