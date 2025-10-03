Manuel Dias poderá ser o novo diretor de sistemas do Estado (CTO)

Em julho de 2025, foi a aprovada a simplificação e digitalização transversal a todos os ministérios com recurso a IA. Já e sabia que Portugal iria ter também ter um CTO! O nome apontado é de Manuel Dias, ex-Microsoft.

CTO do Estado: diretor de sistemas e tecnologias

Segundo revela o ECO, Manuel Dias, ex-Microsoft, poderá em breve assumir o cargo de diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, equivalente a um CTO (Chief Technology Officer). Como já referido, o CTO de Portugal será simultaneamente presidente da ARTE, garantindo a função sem custos adicionais para o Estado.

Segundo é referido, o gestor fez uma publicação na sua página de LinkedIn a anunciar a saída da Microsoft ao fim de 15 anos de carreira na multinacional.

Até à nomeação do novo CTO, tem estado na liderança Sofia Mota.

A Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P. (ARTE) é o instituto público responsável pela direção, coordenação e execução da transformação tecnológica e da digitalização da Administração Pública em Portugal, encontrando-se sob superintendência e tutela do Ministério da Reforma do Estado.

A ARTE foi criada em 2025, no âmbito da reestruturação da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), com o objetivo de promover a modernização e simplificação administrativa, assegurar a interoperabilidade de sistemas e dados, implementar políticas de cibersegurança e dados, integrar tecnologias emergentes, coordenar a rede de atendimento omnicanal e presencial, e reforçar a capacitação digital da sociedade portuguesa, atuando em estreita articulação com todas as entidades da Administração Pública.