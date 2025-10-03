Planos de Jeff Bezos para o espaço: centros de dados e energia solar sempre disponível

Com a Terra a não responder à necessidade que a evolução tecnológica cria, há quem pense em recorrer ao espaço. No caso de Jeff Bezos, este poderá servir para instalar centros de dados e alojar infraestrutura que permita que a energia solar esteja continuamente disponível.

Numa intervenção na Italian Tech Week, em Turim, Jeff Bezos previu que o espaço receberá centros de dados com capacidade de gigawatts nos próximos 10 a 20 anos. Na sua opinião, a energia solar continuamente disponível permitiria que eles superassem os centros baseados na Terra.

Além disso, o empresário comparou o brutal crescimento da Inteligência Artificial (IA) ao da Internet no início dos anos 2000, incentivando o otimismo apesar do risco de bolhas especulativas, segundo a Reuters.

Devemos estar extremamente otimistas de que as consequências sociais e benéficas da IA, como tivemos com a Internet há 25 anos, são reais e vieram para ficar.

Centros de dados no espaço são um objetivo

Indo ao encontro do que já informámos anteriormente, o conceito de centros de dados a operarem no espaço ganhou força nos últimos anos, uma vez que as infraestruturas na Terra aumentaram a procura por eletricidade e água para arrefecer os servidores.

Esses gigantescos clusters de treino serão mais bem construídos no espaço, porque lá temos energia solar 24 horas por dia, sete dias por semana. Não há nuvens, nem chuva, nem clima.

Disse Bezos, na conversa pública com a Ferrari e o presidente da Stellantis, John Elkann, prevendo que "seremos capazes de superar o custo dos centros de dados terrestres no espaço nas próximas duas décadas".

Na perspetiva de Jeff Bezos, citada pela agência noticiosa, a mudança para a infraestrutura espacial faz parte de uma tendência mais ampla de usar o espaço para melhorar a vida na Terra.

Conforme recordou, "isso já aconteceu com os satélites meteorológicos e de comunicação; o próximo passo são os centros de dados, depois outros tipos de manufatura".