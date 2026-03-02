Novo iPad Air chega com o chip M4 e mais memória, mas mantém preço de entrada

Um desempenho impressionante, mais memória, conectividade melhorada e funcionalidades revolucionárias do iPadOS 26 são apenas algumas das promessas da Apple para o novo iPad Air, que estreia, a par do novo iPhone 17e, uma semana de muitas novidades.

A Apple apresentou um novo iPad Air equipado com o chip M4, oferecendo um aumento significativo de desempenho e mais memória pelo mesmo preço inicial.

Disponível em tamanhos de 11 e 13 polegadas, o tablet atualizado traz processamento mais rápido, capacidades de Inteligência Artificial (IA) melhoradas e conectividade atualizada, mantendo o design familiar.

O iPad Air oferece mais formas do que nunca de ser criativo e produtivo, disponibilizando um desempenho poderoso e uma versatilidade incrível para ajudar os utilizadores a transformar as suas ideias em realidade.

Afirmou Bob Borchers, vice-presidente de Marketing Mundial de Produto da Apple, acrescentando que, "com o seu desempenho impressionante graças ao M4, capacidades avançadas de [IA] e funcionalidades revolucionárias do iPadOS 26, nunca houve melhor altura para escolher ou atualizar para o iPad Air".

iPad Air renova-se por dentro

A transição para o M4 adiciona um CPU de oito núcleos e um GPU de nove núcleos. Segundo a Apple, o novo iPad Air é até 30% mais rápido do que o modelo anterior com M3 e até 2,3 vezes mais rápido do que o iPad Air com M1.

Com o GPU de nove núcleos, o M4 suporta mesh shading potencializado por hardware de segunda geração e ray tracing, oferecendo um desempenho de renderização 3D profissional mais de quatro vezes superior ao do M1, com iluminação, reflexos e sombras mais realistas nas aplicações e jogos compatíveis.

Para suportar tarefas de AI, a Apple aumentou a memória unificada em 50%, passando para 12 GB, e elevou a largura de banda da memória para 120 GB por segundo.

O Neural Engine de 16 núcleos é até três vezes mais rápido do que a versão presente no M1, acelerando funcionalidades de IA executadas diretamente no dispositivo, incluindo as integradas no Apple Intelligence, bem como fluxos de trabalho criativos exigentes em aplicações como as disponibilizadas através do Apple Creator Studio.

O novo iPad Air inclui ainda os mais recentes chips de conectividade Apple Silicon, N1 e C1X, que proporcionam ligações sem fios e Cellular rápidas, além de suporte para Wi-Fi 7.

O dispositivo chega com o iPadOS 26.3, que introduz o Liquid Glass da Apple, um sistema de janelas redesenhado e uma nova barra de menus para acesso mais simples aos comandos das aplicações.

A aplicação Ficheiros recebe uma vista em lista melhorada e opções de personalização de pastas, enquanto a nova aplicação Pré-visualização oferece um espaço dedicado para visualizar, editar e anotar PDF e imagens.

O design físico mantém-se inalterado: a câmara frontal de 12 MP com Center Stage está posicionada ao longo da margem horizontal, acompanhada por altifalantes estéreo em orientação horizontal.

A par de um poderoso ecossistema de aplicações, o iPad Air suporta acessórios como o Apple Pencil Pro e o Magic Keyboard.

Disponibilidade e preço

Disponível em dois tamanhos e em quatro acabamentos, o iPad Air de 11 polegadas é extremamente portátil, enquanto o modelo de 13 polegadas oferece um ecrã maior para quem pretende mais espaço para multitarefa.

Em Portugal, o iPad Air começa nos 679 euros para o modelo de 11 polegadas, e sobe para 879 euros para o modelo de 13 polegadas.

Ambos os tamanhos estão disponíveis nas cores azul, roxo, starlight e cinzento sideral, com opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Os clientes podem efetuar a pré-encomenda do iPad Air a partir das 14h15 desta quarta-feira, 4 de março, com disponibilidade a partir da próxima semana, dia 11 de março.