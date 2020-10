Apple aumenta encomendas do iPhone 12 em 2 milhões devido à enorme procura

A Apple apresentou o iPhone 12 há pouco mais de três semanas e, desde logo, os analistas apontaram este novo modelo como um sucesso de vendas. Nesse sentido, após terem sido postos à venda os modelos iPhone 12 e 12 Pro, o mercado deu sinais claros que, apesar de ser um ano atípico, o iPhone 12 está com excelente aceitação.

Assim, ao que tudo indica, a procura tem sido sólida. Há ainda relatos de que o aumento dos pedidos de mais unidades levou a Apple a solicitar um acréscimo de 2 milhões de unidades do iPhone 12 aos seus fornecedores, na cadeia de fabrico do dispositivo.

iPhone 12 poderá ser o iPhone mais vendido de sempre

O iPhone 12 possui um ecrã OLED e um design plano há muito pedido pelos seguidores da marca. Além disso, este dispositivo surge como o primeiro iPhone com comunicações 5G e tudo isso parece ter despertado o interesse dos consumidores. Assim, uma fonte ligada aos fornecedores no fabrico do iPhone terá divulgado a decisão da Apple de solicitar um incremento de 2 milhões de unidades ao valor inicial estipulado.

A fonte da informação também expressou otimismo sobre as vendas dos vários modelos do iPhone 12 que a Apple terá projetado para o próximo ano.

Uma estimativa divulgada pela Cinda Securities refere que a procura pela série iPhone 12 provavelmente chegará aos 80 a 85 milhões de unidades. A empresa também estima que a Apple provavelmente enviará cerca de 230 a 240 milhões de unidades do iPhone 12, em 2021.

Assim, se tal acontecer, os telefones da série do iPhone 12 surgirão como os mais vendidos da empresa americana. Esse recorde é atualmente mantido pelo iPhone 6 e 6 Plus, com vendas totais estimadas nas 222,4 milhões de unidades.

As pré-vendas foram um excelente pronúncio

O popular analista sobre assuntos Apple, Ming-Chi Kuo, revelou recentemente que cerca de 7 a 9 milhões de unidades do iPhone 12 e 12 Pro foram pré-encomendadas antes do início das vendas oficiais. Além disso, foi igualmente referida a previsão de que o iPhone 12 e 12 Pro serão responsáveis ​​por 60 a 70% do total de vendas da série 12.

Nesta equação, o topo de gama, o iPhone 12 Pro Max e o modelo mais barato, o 12 mini, serão responsáveis por cerca de 15 a 20% do total das vendas.