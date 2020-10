Sony e Omnivision também já têm permissão para fornecer à Huawei

Parece que o futuro da Huawei começa a ficar um pouco mais iluminado. As restrições impostas pelos Estados Unidos da América ceifaram de forma muito significativa as oportunidades de negócio da empresa chinesa.

No entanto a AMD e a Intel foram duas das potências que conseguiram autorização para vender competentes à Huawei. Mas, segundo as últimas informações, a Sony e a Omnivision, duas líderes mundiais no fabrico de câmaras, também já têm permissão para fornecer a empresa de Ren Zhengfei.

Os conflitos entre a Huawei e os EUA trouxeram grandes dissabores à empresa chinesa. Uma das consequências mais diretas foi a limitação e até mesmo proibição de a Huawei conseguir criar novas parcerias e dar continuidade aos negócios com empresas com algum vínculos ao país de Donald Trump.

Estas restrições não afetaram apenas a marca chinesa, como também as empresas que com ela tinham negócios, como por exemplo a MediaTek, Samsung Electronics, Sony, LG Display, Samsung Display, SK Hynix, Kioxia, Toshiba, Mitsubishi Electric, Renesas. Também as grandes fabricantes de chips, como a TSMC, deixaram de poder fabricar para a Huawei.

Mas algumas potências já terão conseguido obter a devida autorização para fornecer a empresa liderada por Ren Zhengfei. Alguns desses nomes são, por exemplo a AMD e a Intel.

Líderes de fabrico de câmaras vão poder fornecer a Huawei

No entanto, tudo indica que as boas notícias para a fabricante de smartphones continuam a chegar. Agora, de acordo com as informações mais recentes, também a Sony e a Omnivision conseguiram agora a permissão necessária do governo dos EUA para voltar a fornecer a Huawei.

A Sony e a Howe Technology, detentora da Omnivision, são as principais fornecedoras mundiais de sensores de imagem para câmaras fotográficas. E, atualmente, a Huawei é um dos maiores e mais importantes clientes da Sony ao nível de sensores de imagem para smartphones. Ou seja, de forma resumida, caso a Sony não consiga voltar aos negócios com a marca chinesa, os seus lucros poderão estar em sério risco.

Para além destas boas notícias, recentemente também surgiram alguns rumores que davam conta de que a Samsung Display poderia ter conseguido a licença, por parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, para fornecer ecrãs OLED à Huawei.