O mercado tem estado a mudar e a adaptar-se a novos modelos de negócio que os consumidores querem. Se até há pouco a publicidade era para muitos um problema, hoje é a forma de conseguirem obter mais. Isso pode ser visto agora, com uma TV que foi apresentada e que é grátis. Sim, custa zero, se concordar 2 pormenores nada pequenos.

Quer uma TV grátis? Há uma solução

Numa altura em que a privacidade e a proteção dos dados dos utilizadores é um tema recorrente é curioso ver a proposta da Telly. Têm uma TV com 2 ecrãs que se torna totalmente grátis para os seus utilizadores, desde o momento da sua compra.

Esta é uma proposta criada por Ilya Pozin, conhecido como co-fundador da Pluto TV. É uma TV de 55 polegadas com resolução 4K e tecnologia HDR, com um segundo ecrã dedicado exclusivamente à publicidade. Tem ainda uma barra de som surround e até uma câmara embutida para fazer chamadas de vídeo e usar apps casa.

A Telly revelou a sua proposta única

Esta é uma TV que se paga através de anúncios e da recolha de dados do utilizador para os exibir. A principal diferença com outros anúncios exibidos nas Smart TV é que estes vão para o segundo ecrã onde também vão estar widgets com várias informações. Esta proposta também vem com uma dongle Android TV gratuita.

Mas há mais do que os anúncios pagam a televisão. Há também recolha de dados que a Telly explica na sua política de visualização e dados, que revela que pode "recolher e compilar informações sobre o conteúdo de áudio e vídeo que é visto". Também "os canais vistos e o tempo usado vão ser usados", em conjunto com a forma como "interagem com o dispositivo".

Publicidade e recolha de dados, muito simples

Quem não cumprir com estes requisitos, terá uma penalização. Esta passa devolver a TV ou ver cobrado aproximadamente 500 dólares no cartão de crédito associado. As TV da Telly estarão disponíveis neste verão nos Estados Unidos. A empresa já abriu reservas para os primeiros 500 mil aparelhos gratuitos.

É curioso ver como este modelo de negócio vai funcionar e de que forma irá (ou não) conseguir vingar. A publicidade é já uma presença constante nas apps gratuitas, send suportada, dando agora o salto para o mundo físico, em especial numa TV, algo de peso.