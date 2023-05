A nova realidade da App Store para a Apple está cada vez mais próxima de chegar. Para mostrar como isso será um erro, segundo a Apple, a empresa tem revelado dados da sua loja. Agora voltou a fazê-lo, mostrando que salvou mais de 2 mil milhões de dólares em transações fraudulentas em 2022 e muito mais.

Novos desafios esperam a App Store

Lançada em 2008, a App Store tinha dois objetivos importantes para atingir. Pretendia estabelecer uma plataforma confiável e segura para os utilizadores descobrirem as suas apps em segurança e fornecer aos programadores uma oportunidade de mostrar as suas ideias e expandir os seus negócios.

Com a decisão da União Europeia a chegar, esta terá de conviver com outras propostas no iOS e abrir as portas para poderem ser instaladas app fora do controlo da empresa. Ainda assim, fica claro que é importante o controlo aplicado. Isso pode ser visto nos dados que a Apple agora apresentou.

Controlo da Apple ajuda a proteger

Começou por mostrar como fechou 428 mil contas de programadores por atividades fraudulentas. Também impediu que 105 milhões de contas fraudulentas fossem criadas na App Store. Do lado dos clientes, também os números impressionam, com 282 milhões de contas a terem sido desativadas.

No que toca à revisão das apps, um processo que é moroso e detalhado, a Apple tem dados que mostram o seu empenho. Quase 1,7 milhões de submissões foram rejeitadas, com 400 mil por razões de privacidade, 153 mil por spam, cópias ou enganar os utilizadores. As últimas 29 mil resultaram de terem funcionalidades escondidas ou não documentadas.

Fatores que pesam sobre estas apps

A Apple também detetou e bloqueou mais de 147 milhões de classificações e avaliações fraudulentas na App Store no ano passado. Este é um número elevado e que resulta de mil milhões de classificações e análises processadas,

O número que mais se destaca, e onde a Apple parece ter dados mais foco, é mesmo o dos pagamentos e transações que a App Store protegeu e preveniu. Ao todo, a empresa bloqueou um recorde de 2 mil milhões de dólares em bilhões em transações fraudulentas em 2022.

Número impressionante de transações protegidas

Este número surge de ter impedido que quase 3,9 milhões de cartões de crédito roubados fossem usados ​​para fazer compras fraudulentas. A Apple também baniu na App Store 714.000 contas de realizarem transações de forma repetida, impedindo que mais utilizadores fossem visados.

Com 650 milhões de visitantes semanais em todo o mundo, reúne também mais de 36 milhões de programadores na App Store. Esta é uma plataforma de distribuição global compatível com mais de 195 métodos de pagamento locais e 44 moedas. Resta saber como irá reagir a todas as mudanças que se aproximam a uma velocidade vertiginosa, pelo menos na Europa.