Galaxy Buds2 Pro ganham som ambiente melhorado para quem tem problemas auditivos

No Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade, a Samsung assume-se empenhada em ajudar aqueles que têm dificuldades auditivas a desfrutar dos sons do mundo à sua volta, com a introdução do Som Ambiente melhorado.

A importância da tecnologia inclusiva

Quer seja para ouvir a sua música favorita, ou para se ligar ou afastar do ambiente em seu redor, os Galaxy Buds2 Pro oferecem uma boa qualidade sonora a todos os utilizadores.

Sendo possível personalizar, anteriormente, entre três níveis, a nova atualização da funcionalidade de Som ambiente – que possibilita aos utilizadores a capacidade de ouvir e de se manterem atentos ao que os rodeia – acrescenta dois níveis adicionais. No total, agora é possível escolher entre cinco níveis de amplificação, enquanto proporciona o benefício de uma audição melhorada a mais utilizadores.

Para avaliar a eficácia da funcionalidade, foi efetuado um ensaio clínico pelo Laboratório de Investigação de Aparelhos Auditivos da Universidade de Iowa. A sua investigação concluiu que os Galaxy Buds2 Pro melhoraram significativamente a perceção da fala em pessoas com perda auditiva ligeira a moderada. Um estudo semelhante realizado pelo Samsung Medical Center também concluiu que os Galaxy Buds2 Pro podem ser uma ferramenta eficaz para ajudar as pessoas com perda auditiva ligeira a moderada a comunicar melhor num local silencioso.

Novos níveis de personalização sonora

Através da melhoria desta funcionalidade, os utilizadores dos Galaxy Buds2 Pro podem ajustar de uma forma mais fina as suas definições de Som Ambiente de acordo com as suas necessidades e preferências. Os utilizadores podem ajustar o volume do lado esquerdo e direito, respetivamente, bem como personalizar a gama e balanço de tons do Som Ambiente, desde suave até claro, em cinco níveis diferentes.

Estamos entusiasmados por apresentar a nova funcionalidade melhorada dos Galaxy Buds2 Pro aos utilizadores no Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade. A Samsung irá continuar a trabalhar para ajudar cada utilizador a ter a melhor experiência de áudio possível a qualquer momento e em qualquer lugar, com os seus Galaxy Buds2 Pro.

| disse Han-gil Moon, Master and Head of Advanced Audio Lab, MX Business na Samsung Electronics

A funcionalidade de Som Ambiente melhorada será progressivamente lançada para os Galaxy Buds2 Pro através das atualizações de software previstas para as próximas semanas.