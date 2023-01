Há muito que se sabe que a App Store é um dos pilares de todo o ecossistema da Apple, em especial no que toca aos dispositivos móveis. Não se limita a ter ali apps, mas é tambem a forma que muitos usam para aceder a serviços que estão presentes no iPhone e no iPad.

Com 15 anos de existência, esta loja tem conseguido muitos feitos. Para comemorar mais um ano em cheio, a Apple resolveu apresentar mais dados sobre a App Store. O mais interessante deles é mesmo o valor que já foi pago aos programadores ao longo deste tempo.

App Store atingiu novos recordes

A Apple tem feito questão de mostrar ao mundo o sucesso da sua loja de apps para o iPhone e para o iPad. A App Store é a montra que os programadores têm quando querem disponibilizar as suas apps para o iOS e para o iPadOS, com o domínio completo nesta área.

Agora que 2022 terminou, a gigante de Cupertino resolveu partilhar com todos os números mais relevantes do ano. Foi o próprio Eddy Cue, um dos capitães de Tim Cok na apple, que revelou os dados mais importantes e as metas que foram atingidas.

A Apple paga cada vez mais

De forma clara, foi revelado que durante o ano que terminou foram atingidos níveis de visitantes semanais que ultrapassaram os 650 milhões. Estes não se limitam a chegar de mercados bem estabelecidos e foram oriundos de 175 regiões do planeta.

Ainda mais impressionante é o valor que a Apple já pagou aos programadores que usam a App Store para alojarem as suas apps e os seus serviços. Este está agora nos 320 mil milhões de dólares, tendo sido atingido mais um valor recorde em 2022. De recordar que em 2021 este valor foi de 260 mil milhões.

Serviços tiveram crescimento recorde

Em paralelo com os dados da App Store, a Apple revelou também um número importante sobre os seus serviços, cada vez mais importantes para as contas da empresa. Em 2022 estes serviços atingiram mais de 900 milhões de subscrições pagas. Não foram referidos quais os que mais contribuíram para este valor.

O ano de 2023 poderá ser o momento em que a Apple terá de mudar a App Store e a forma como esta loja se integra no iOS e no iPadOS. As novas regras de mercado na Europa vão obrigar a alterações profundas e o acesso a outras lojas de apps que podem escapar ao controlo apertado que a Apple tem na sua estrutura e no seu ecossistema.