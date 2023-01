China prepara-se para ter a maior turbina eólica do mundo com pás de 128 metros

A indústria eólica da China está a crescer bastante, graças às enormes turbinas que estão a ser colocada em alto mar. A capacidade instalada de energia eólica do país ultrapassou os 300 milhões de quilowatts em 2021 e está há 12 anos consecutivos em primeiro lugar no mundo, quase o dobro de toda a UE e quase três vezes a dos EUA.

Nesta senda de transição energética, o país está pronto para instalar em alto mar a maior turbina eólica offshore alguma vez construída no mundo de 18 MW, com pás de 128 metros.

A fabricante industrial CSSC Haizhuang, uma subsidiária da China State Shipbuilding Corporation, um dos 10 maiores grupos de defesa da China, revelou os pormenores de um protótipo de uma turbina eólica offshore de 18 megawatts (MW). O tamanho é inimaginável: as pás SuperBlade+ de 128 metros varrerão uma vasta área de 53.000 m2, o equivalente à área de sete campos de futebol.

A maior turbina eólica offshore do mundo

Segundo a empresa, este modelo será capaz de gerar 44,8 quilowatts-hora de eletricidade por rodagem na potência máxima. Por outras palavras, será capaz de produzir mais de 74 milhões de quilowatts-hora de energia limpa por ano, o equivalente ao consumo anual de eletricidade de 40.000 residências.

Além do tamanho, e de ter superado as turbinas anteriores que já detiveram o recorde de "maior do mundo", de empresas como China Three Gorges, Goldwind, MingYang, Siemens Gamesa, Vestas e General Electric, este modelo assume-se como totalmente seguro. Recorre a um sistema de deteção holográfica para controlar e reduzir a carga geral e pode reduzir a vibração da lâmina e minimizar a vibração na torre e na fundação em 50%, de acordo com o fabricante.

O maior parque eólico offshore do mundo, será também instalado na China, numa cidade na província de Guangdong, Chaozhou, que receberá uma instalação de 43,3 gigawatts no Estreito de Taiwan. Terá um tamanho, com 10 quilómetros de extensão, e contará com milhares de turbinas potentes. Como é um local de ventos fortes e até considerados incomuns, as turbinas serão capazes de gerar eletricidade de 43 a 49% do tempo.

A verdade é que o desenvolvimento da indústria eólica offshore da China reflete não apenas o progresso tecnológico e o investimento offshore, mas também a liderança mundial na produção de energia renovável.