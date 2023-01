ChatGPT terá uma versão profissional paga

No ar há cerca de dois meses, o ChatGPT já conquistou muitos corações. Se até agora temos conseguido aceder ao chatbot de forma gratuita, eventualmente, a OpenAI pretende monetizar o sistema de Inteligência Artificial (IA) através de uma versão paga.

Será uma proposta direcionada para para aqueles que procuram, entre outras coisas, respostas mais rápidas.

Já pode ser considerado um dos modelos de IA mais populares da atualidade e a verdade é que a OpenAI deverá querer aperfeiçoa-lo ainda mais. Para já, todos quantos queiram testá-lo, podem fazê-lo, acedendo e inscrevendo-se na plataforma. No entanto, eventualmente, poderão chegar novidades.

Afinal, a OpenAI anunciou, através do seu canal oficial no Discord, que, no futuro, poderá surgir uma versão paga do ChatGPT. O objetivo é claro: "rentabilizar" um chatbot que conquistou os utilizadores e já está a dar muito que falar.

O nosso objetivo é continuar a melhorar e manter o serviço, e a monetização é uma forma que estamos a considerar para assegurar a sua viabilidade a longo prazo.

Explicou a OpenAI, no Discord.

O que é bom acaba depressa! Ou não, OpenAI?

O plano profissional terá vantagens, relativamente à versão que conhecemos, como respostas mais rápidas e ilimitadas, por exemplo, bem como a disponibilidade imediata do serviço. Apesar de a versão gratuita estar disponível para qualquer utilizador, nem sempre está operacional, devido à grande procura. Por vezes, é mesmo preciso esperar para fazer uma pergunta.

A versão profissional paga está ainda numa fase experimental e, embora esteja em cima da mesa, quando chegar (se chegar), não deverá substituir a gratuita, mas antes funcionar como uma alternativa enquanto serviço mais completo.

Para já, a OpenAI não está a monetizar o ChatGPT, uma vez que oferece o serviço de chatbot de forma gratuita e não exibe qualquer publicidade. No entanto, o seu desenvolvimento e manutenção parecem estar a sair caros. Segundo estima Tom Goldstein, investigador e professor no Departamento de Informática da University of Maryland, a OpenAI gasta entre 100.000 dólares por dia e três milhões de dólares por mês para manter o ChatGPT operacional.

Leia também: