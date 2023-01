DynamicCow: Agora já qualquer iPhone pode ter acesso à Dynamic Island

A Dynamic Island foi uma das novidades que a Apple revelou na apresentação do iPhone 14 na sua última keynote. Esta área de notificações é exclusiva dos modelos Pro do seu último smartphone e atraiu muito interesse dos utilizadores.

Send uma novidade, depressa chegou ao Android, numa app que simulava esta área. Várias marcas mostraram também interesse em desenvolver esta solução, mas agora há uma novidade. Qualquer iPhone também já pode ter acesso à Dynamic Island, através de uma simples app chamada DynamicCow.

Todos querem ter a Dynamic Island

Ainda que tenha uma componente grande de software, a Dynamic Island assenta muito da sua capacidade no hardware que tem presente. A Apple coloca nesta área a maioria das suas notificações e mais alguma informação adicional importante para os utilizadores.

O facto de estar apenas presente nos modelos Pro do iPhone 14 torna-a exclusiva e acessível apenas a quem comprar os modelos mais caros do smartphone da Apple. Deixou, no entanto, de fora os restantes modelos, que mantiveram a solução tradicional e, claro, os modelos dos anos anteriores.

DynamicCow traz a solução para o iPhone

Tal como aconteceu no Android, onde rapidamente um programador criou uma solução de software para simular a Dynamic Island, também agora o iPhone tem acesso a uma proposta. A app DynamicCow veio também solucionar esta lacuna e agora foi otimizada já não requer jailbreak para ser instalada.

Esta solução simula na íntegra o que a Dynamic Island oferece, trazendo para os modelos mais antigos, e o iPhone 14 e 14 Plus, as notificações na nova Dynamic Peninsula. Claro que não é uma solução perfeita e tem algumas falhas que vão surgindo ao longo do tempo.

Depois do Android, é a vez dos smartphones Apple

Ao contrário da solução Android, esta não é simples de instalar e traz algumas situações mais complicadas. Requer a instalação de um IPA através de sideload. Além disso, suporta apenas o iOS 16 até ao iOS 16.1.2 e explora o MacDirtyCow. Além disso, requer algumas autorizações mais complicadas em termos de segurança.

Mesmo com algumas limitações, em especial no que toca à instalação, o DynamicCow pode ser a solução para todos os que querem ter a Dynamic Island num iPhone que não a tenha nativa. Depois do Android, é agora a vez desta novidade da Apple para o seu iPhone 14 Pro chegar a ainda mais smartphones.