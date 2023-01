Os Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch são os complementos ideias para os smartphones da Samsung. A marca aposta em trazer estes seus gadgets e integra-os com os seus smartphones e tablets, dando-lhe capacidades únicas neste seu ecossistema.

Na tentativa de aumentar ainda mais esta interação, a Samsung traz para os Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch mais novidades. Quer que estes seus gadgets possam mudar a câmara dos smartphones ao dar um ambiente diferente e um controlo único.

Elevar a experiência da Câmara Galaxy nos Samsung

Os smartphones Galaxy da Samsung há muito que oferecem as melhores experiências ao nível da fotografia e do vídeo. Isso permite aos utilizadores criar, capturar e partilhar os melhores momentos.

Agora, a já poderosa câmara Galaxy fica ainda mais reforçada com a gravação de áudio em 360º. Esta característica única traz som envolvente ao conteúdo de vídeo, e com o controlador de câmara que facilita o zoom in e out remotamente.

Gravação Áudio 360 com os Galaxy Buds2 Pro

A nova função de gravação áudio 360º permite aos utilizadores captar som em vídeo, precisamente como o ouvem. Ao emparelhar os Galaxy Buds2 Pro com um smartphone Samsung Galaxy, pode filmar como um profissional e capturar áudio posicional de alta qualidade, sem a necessidade de equipamento profissional, e de uma forma muito conveniente.

A funcionalidade permite registar som posicional em 360 graus usando o microfone presente em cada auricular captado misturando o estridente som do publico num conserto musical com a subtileza dos sons naturais de uma floresta.

Enquadre o disparo perfeito a partir do Galaxy Watch

A app Galaxy Watch's Camera Controller, permite aos utilizadores controlarem a câmara do seu telefone a partir do pulso. Uma nova atualização adiciona capacidades de zoom ao Controlador da Câmara3, expandindo ainda mais a experiência da câmara Galaxy com o smartphone Galaxy e a conectividade Galaxy Watch.

A nova função de gravação áudio 360 será progressivamente lançada nos Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 através de atualizações de software a partir de hoje. A função atualizada do Controlador de Câmara estará disponível pela Samsung no Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic a partir de fevereiro.