Muito do interesse e utilidade que os smartphones geram estão nas suas apps e no que estas podem oferecer. Com funcionalidades únicas, dão aos utilizadores muito mais do que os seus equipamentos oferecem de raiz.

Com muitas lojas de apps disponíveis, existem milhões de apps disponíveis para os utilizadores. A lista das mais descarregadas no ano de 2022 foi conhecida e há algumas curiosidades interessantes nesta tabela, que tem o TikTok bem no topo.

As apps mais descarregadas de 2022

Apesar de não existirem números oficiais, até porque a Google e a Apple não iriam revelara essa informação de forma conjunta, há informação importante. A mais atual foi apresentada pala Apptopia e revela quais as apps mais descarregadas no Android e no iOS ao longo de 2022.

Esta é uma lista que agrupa as apps de forma global e sem segmentar as suas categorias, colocando no topo a bem conhecida app do TikTok. Esta já conquistou esta posição há alguns anos e teima em manter-se na primeira posição, com 672 milhões de novos downloads.

TikTok domina seguido pelas apps da Meta

No topo da lista segue-se o Instagram e o WhatsApp, com 548 e 424 milhões de novos downloads, respetivamente. O editor de vídeo CapCut está no quarto lugar da lista com 357 milhões de downloads. Este era pouco conhecido, mas ganhou espaço ao ser usado para gravar vídeos para o TikTok.

O Top 5 fecha com o Snapchat e a segunda metade da tabela completa-se com a 3ª app da Meta nos 10 primeiros lugares. Estas já dominaram completamente esta lista e ainda conseguem ter uma posição de destaque. Há ainda 2 jogos a estarem presentes no topo da tabela.

Android e iOS dominam mercado dos smartphones

A Apptopia avaliou ainda esta informação focando-se especificamente em alguns grupos e categorias de apps. Estas listas mostram também quais as mais interessantes para os utilizadores e que foram mais descarregadas ao longo de 2022.

O TikTok mostra bem o interesse que tem gerado junto dos utilizadores. Esta posição na tabela mostra de forma clara os novos utilizadores que tem conseguido cativar, tanto no Android como no iOS. A Meta continua presente com muitas propostas e a ter um peso importante nesta lista.