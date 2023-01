Apesar de já não estar ativamente na Microsoft, Bill Gates continua a ser uma imagem da empresa e uma voz ativa no mundo da tecnologia. As suas escolhas nem sempre são óbvias e lógicas, mas ditam tendências no que toca a dispositivos e tecnologias.

O criador da Microsoft esteve recentemente no Reddit num AMA e revelou uma novidade. Trocou de smartphone recentemente e mais uma vez não optou por um equipamento da sua empresa. Optou por um Android e não se ficou por um modelo clássico, escolhendo uma nova tendência do mercado.

Tal como se tem vindo a mostrar há alguns anos, Bill Gates tem uma preferência pela Samsung e pelos seus produtos, em especial os smartphones. O antigo CEO da Microsoft tinha-o provado antes ao optar por um equipamento desta marca e não por um iPhone, algo que muitos esperariam.

Agora, numa AMA onde esteve à disposição dos internautas para responder a questões, acabou por revelar que trocou recentemente de smartphone. Voltou a escolher um smartphone Android, mas não o Surface Duo, o smartphone da empresa que criou.

Do que Bill Gates revelou, a escolha voltou a recair num Samsung, mantendo-se ainda numa das propostas dobráveis da marca. Usa de forma diária um novo Galaxy Fold 4, com o qual trabalha e onde aproveita o ecrã maior que este smartphone oferece.

Algo que detalhou foi a forma como teve acesso a este modelo que a marca apresentou durante 2022, que trocou pelo seu Galaxy Fold 3. Não foi uma compra sua, mas sim uma oferta que recebeu na Coreia do Sul das mãos de Jay Y. Lee, o presidente da Samsung.

Numa das suas respostas no AMA do Reddit, Bill Gates declarou que usa o Outlook e muitas apps da Microsoft e que o tamanho do ecrã é essencial para ele. É interessante notar que a Samsung e a Microsoft têm uma colaboração próxima no campo do software, com os dispositivos de última geração a terem as principais ferramentas pré-instaladas na One UI.

Agora que a Microsoft terminou o Surface Duo, a marca fica de vez sem um smartphone da sua autoria. Este procurou seguir o princípio dos dobráveis, mas numa forma diferente e menos arriscada, com um sucesso pouco expressivo. Bill Gates, optou pela segurança de uma solução Samsung e parece continuar a gostar do que tem acesso.