Bill Gates prefere o Android em relação ao iPhone! Saiba porquê…

Um smartphone Android ou um iPhone? As opiniões são muitas e diferentes! Há quem goste do iPhone porque são equipamentos robustos, com software mais bem desenhado e que oferecem a melhor performance. Por outro lado, há os defensores do Android pela possibilidade de personalização e liberdade do sistema!

Bill Gates referiu recentemente que prefere o Android face ao iPhone! Saiba porquê…

Não, hoje o tema não foi vacinas nem COVID-19! Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, revelou recentemente que prefere o Android em relação ao iPhone. Durante um direto na app Clubhouse, que apenas está disponível para iOS, Bill Gates foi claro ao dizer que a sua preferência pelo Android em relação ao iPhone se deve ao software pré-instalado.

I actually use an Android phone… Because I want to keep track of everything, I’ll often play around with iPhones, but the one I carry around happens to be Android.

Gates refere também que o facto de alguns fabricantes terem software Microsoft tem ajudado a manter-se fiel ao sistema da Google.

Some of the Android manufacturers pre-install Microsoft software in a way that makes it easy for me. They’re more flexible about how the software connects up with the operating system. So that’s what I ended up getting used to. You know, a lot of my friends have ‌iPhone‌, so there’s no purity

Mas Gates também tem um iPhone, tendo referido que não é o seu equipamento principal.

Clubhouse para Android é uma prioridade…

Durante a reunião, o cofundador da plataforma Clubhouse, Paul Davison, revelou também que a app para Android da nova rede social é prioridade.

A app da rede social Clubhouse já ultrapassou os 8 milhões de downloads. Segundo dados recentes, no passado dia 16 de fevereiro a app tinha chegado aos 8,1 milhões de downloads. De acordo com as estimativas, o Clubhouse cresceu de mais de 3,5 milhões de downloads globais desde 1 de fevereiro de 2021.

