Com a massificação das AirTags e de outros trackers Bluetooth chegaram novos problemas. Estes são usados para seguir os utilizadores de forma anónima e silenciosa, sem que estes saibam. A Google preparou agora o Android e também este já pode alertar se é perseguido por uma AirTag ou outro localizador Bluetooth.

Desde que a Apple lançou as AirTags que tem lutado com problemas de perseguição dos utilizadores. Estas acontecem muitas vezes de forma silenciosa, fazendo uso da sua rede para garantir que estes estão permanentemente localizáveis.

A solução encontrada para este problema foi alertar os utilizadores quando estas situações acontecem. Se esta é já uma realidade no iOS, a Google agora trouxe também este mecanismo para o Android, sendo alargado não apenas às AirTags mas também a outros localizadores Bluetooth.

Os alertas no Android informam se um localizador Bluetooth desconhecido está a acompanhar o utilizador, mas não com o proprietário. Se o smartphone Android notificar sobre um acessório destes, pode tocar um alerta para saber mais, incluindo um mapa de onde viajou e o número de série e informações sobre o proprietário do dispositivo.

Também poderá tocar na opção "Tocar som" para fazer o acessório tocar para ajudar a localizá-lo. Se for algo suspeito, fornecerá instruções para ser desativado para que o seu proprietário não receba mais atualizações. No caso dos AirTags, isso significa rodar a tampa e remover a bateria.

O Android permite que verifique manualmente os localizadores próximos, em vez de esperar por um alerta. A Google revelou que a pesquisa manual leva cerca de dez segundos e, se encontrar uma, o utilizador verá as mesmas opções como se tivesse recebido um alerta automático.

Este novo recurso é fruto da parceria da Google com a Apple para lidar com as preocupações sobre a perseguição indesejada. Além disso, a Google anunciou também que sua rede Find My Device, anunciada no Google I/O, está atrasada. Decidiu esperar que a Apple implementasse todas as suas proteções no iOS antes de lançar o novo recurso.