Tesla “engana” clientes com informação sobre autonomia?

A Tesla é a marca mais conhecida e provavelmente a mais evoluída do segmento automóvel dos elétricos. A marca de Elon Musk oferece uma boa qualidade preço, face ao que há no mercado, mas será que inventa no que diz respeito a autonomias? Parece que sim...

Tesla: Há uma equipa "secreta" para ignorar queixas dos clientes

A exposição das marcas faz com que sejam "vasculhadas" até ao mais ínfimo pormenor. A Tesla sempre foi uma "vítima" do escrutínio e a investigação agora levada a cabo pela Reuters revela que a Tesla exagera na informação sobre a autonomia dos seus veículos. A investigação da Reuters refere mesmo que as queixas dos clientes são ignoradas e que até há uma equipa "secreta" para realizar esse trabalho.

Segundo revelações à Reuters, os veículos da Tesla muitas vezes não alcançam as suas estimativas de autonomia anunciadas e as projeções fornecidas pelos próprios equipamentos dos carros, de acordo com três especialistas da área automóvel que testaram ou analisaram os veículos da empresa.

Nem a Tesla, nem o presidente-executivo Elon Musk responderam às perguntas que foram feitas pela Reuters para esta reportagem.

A Reuters não conseguiu determinar se a Tesla ainda usa algoritmos que aumentam as projeções de autonomia. No entanto os testers e reguladores do segmento automóvel continuam a criticar a empresa por exagerar a distância que os seus veículos podem percorrer antes que a autonomia acabe.