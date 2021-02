Clubhouse: App da “nova” rede social ultrapassou os 8 milhões de downloads

As redes sociais vieram criar novos conceitos de comunidade, de partilha… tanto para o bom como para o mal. Hoje as pessoas estão mais próximas (pelo menos no digital) e são várias as ações que podemos realizar nas redes sociais.

Há agora uma nova rede social que está a ter sucesso e quase nada tem a ver com o que estamos habituados. Já conhecem o Clubhouse? A app desta rede social já foi descarregada mais de 8 milhões de vezes e só está disponível para iOS.

Chama-se Clubhouse e o mais curioso é que não tem propriamente conteúdos multimédia como o que estamos habituados. Não há fotos (tirando a de perfil), não há texto, nem vídeo, não há partilhas, não há reações… estranho não é?

Então, mas afinal como é que comunicamos?

Simplesmente por voz! Além disso, é uma app que apenas está disponível para iPhone e só se pode entrar por convite. Em Portugal, esta nova plataforma já está a ter um enorme sucesso.

A plataforma Clubhouse não é propriamente nova. Foi criada em 2020, mas só agora começa a ganhar fama. Outro fator curioso é que se estima que esta plataforma já valha mais de mil milhões de dólares.

Clubhouse está a ser um sucesso à escala mundial

De acordo com o site techcrunch, a app da rede social Clubhouse já ultrapassou os 8 milhões de downloads. Segundo o site, no passado dia 16 de fevereiro a app tinha chegado aos 8,1 milhões de downloads. De acordo com as estimativas, o Clubhouse cresceu de mais de 3,5 milhões de downloads globais desde 1 de fevereiro de 2021.

A App Annie estima que mais de 2,6 milhões do total de instalações aconteceram a partir dos EUA.

A App Annie revela também que a app Clubhouse tem ganho enorme popularidade no Reino Unido, Alemanha, Brasil, Turquia e Japão. Elon Musk e a apresentadora Oprah Winfrey são já utilizadores assíduos desta rede. Em Portugal, destaque para Carlos Moedas que também já aderiu a esta rede assim como muitos jornalistas e influenciadores. De referir que no “mercado negro” já existem convites à venda por 20 euros a 50 euros.

Clubhouse