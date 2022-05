Nunca foi um segredo a preferência de Bill Gates pelos smartphones Android. O criador da Microsoft já várias vezes admitiu que lhe atrai mais o sistema da Google ao da Apple, sempre justificando a razão.

Esta semana Bill Gates voltou a tocar nesse assunto, mas agora foi ainda mais específico. Mostrou o seu interesse em usar um Galaxy Z Fold 3 da Samsung. Fica assim provado que até este gigante da indústria prefere um Android dobrável ao Surface Duo Android da "sua" Microsoft.

Mesmo com a saída da Microsoft do mercado dos smartphones, com a venda da Nokia, a empresa nunca se desligou dos smartphones. Tem um único equipamento no mercado, o Surface Duo, que assentou no Android e que mantém ativo.

Era esperado que o criador da maior empresa de software do planeta apoiasse este equipamento e o usasse. A verdade é bem diferente e foi agora confirmada. Num AMA no Reddit, Bill Gates revelou qual o seu smartphone atual e a razão de o usar.

Do que revelou quando foi confrontado com a questão sobre o seu smartphone, a resposta foi pronta. O criador da Microsoft aposta num Galaxy Z Fold 3 da Samsung, não referindo sequer o Surface Duo como opção ou segundo equipamento.

A razão para adotar este smartphone Android é lógica e bem percetível. Bill Gates refere com o ecrã deste smartphone consegue usar apenas um portátil e o telefone, sem recorrer a qualquer outro equipamento, como um tablet ou outro dispositivo.

Revelou ainda na mesma resposta que não foi uma escolha imposta ou aleatória. Usa o Galaxy Z Fold 3 Android, mas antes disso experimentou outros smartphones, tendo provavelmente testado o Surface Duo da própria Microsoft.

Continua assim a aposta de Bill Gates num sistema que a própria Microsoft assumiu há alguns anos e onde se foca cada vez mais. Seria esperado que a escolha do smartphone fosse mais próxima da sua origem, mas aparentemente recaiu sobre um smartphone dobrável da concorrência.