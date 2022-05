E Porque Hoje é Sexta

O Jeremias vê uma reportagem sobre um homem que tinha morto a sogra e que a tinha enterrado no chão da cozinha, tendo a polícia descoberto o sucedido apenas 20 anos mais tarde. Mal a peça termina, o homem começa a pensar:

- Hum. . . 20 anos. . . Daqui a 20anos provavelmente até já morri... E sempre me livrava da velha... Vou fazer o mesmo!

Dito e feito, o Jeremias liga à sogra a convidá-la a ir lá a casa, ela aparece, e ele mata a com uma traulitada na cabeça e enterra a no chão da cozinha. Passados 20minutos, a polícia entra-lhe em casa para o prender. O guarda que o está a algemar diz-lhe:

- Você está preso por assassinar a sua sogra e a enterrar no chão da cozinha!

- Mas, mas, mas, o outro também fez o mesmo, também a enterrou no chão da cozinha, e vocês demoraram 20anos a dar por ela!

- Sim, mas o outro morava num rés do chão, e você mora num terceiro andar!