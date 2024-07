iPhone SE 4: rumores apontam para início do próximo ano. Terá ecrã OLED, câmara de 48 MP

O iPhone mais barato da Apple vai ficar carregado de tecnologia de ponta. Pelo menos é o que os rumores estão a apontar. Com um lançamento previsto para início do próximo ano, este smartphone virá equipado com ecrã OLED, câmara de 48 MP e muito mais.

iPhone SE de 4.ª geração estará a ser desenhado

O iPhone SE de quarta geração oferecerá uma série de grandes atualizações em relação ao modelo atual, segundo reporta o conhecido "leaker Ice Universe”.

A informação foi publicada num post no Weibo, que também detalhou as especificações da linha do iPhone 17. Conforme foi referido já em rumores anteriormente, o iPhone SE de quarta geração deverá ter Face ID e USB-C, o que representa uma grande atualização em relação aos modelos atuais e anteriores, que tinham todos um botão Home com Touch ID e uma porta Lightning.

Aparentemente, o ecrã do dispositivo aumentará de 4,7 polegadas para 6,06 polegadas e terá, pela primeira vez, um painel OLED. O novo iPhone SE também deverá apresentar um chip A18, tal como a linha iPhone 16, 6 GB a 8 GB de memória LPDDR5, um chassis de alumínio e uma única câmara traseira de 48 megapíxeis.

O iPhone SE de quarta geração será aparentemente lançado entre março e maio de 2025 com um preço de 499 a 549 dólares (em Portugal deverá custar algo como 579 euros). O modelo atual foi lançado em março de 2022 por 549 euros.