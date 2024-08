iPhone SE 4 deverá ser lançado no início de 2025 com o Apple Intelligence e Face ID

A Apple tem no iPhone SE um equipamento para o qual demora mais tempo a fazer as atualizações de hardware. Os rumores têm aumentado agora e o mais recente dá certo que o iPhone SE de quarta geração chegará no início de 2025, com suporte para Apple Intelligence, Face ID e muitas mais melhorias.

iPhone SE 4 chega no início de 2025

Este novo smartphone da Apple é esperado já há algum tempo. O iPhone SE 4 deverá oferecer muitas atualizações para este equipamento mais focado em orçamentos mais reduzidos, segundo rumores anteriores. Uma nova informação divulgada agora continuou a oferecer afirmações semelhantes, para o que parece ser uma grande reformulação do modelo.

Do que é avançado agora pela Bloomberg, há muitas novidades a caminho da renovação completa deste iPhone. Segundo o que foi publicado, o iPhone SE 4 chegará já no “início de 2025”. Será a primeira atualização do iPhone SE desde 2022 e era esperada há já muito tempo.

A publicação continua a reforçar os rumores de que haverá um ecrã OLED na face principal do iPhone SE. O chassis terá como base o que é oferecido no iPhone 14, que foi aumentado anteriormente, embora também seja relatado que se possa vir a parecer com o iPhone 16.

Pode oferecer Apple Intelligence e Face ID

Quanto ao interior deste smartphone, a informação avançada refere que incluirá suporte para a tão esperada Apple Intelligence. Com um custo potencialmente inferior a 600 euros, poderia ser uma forma de garantir o acesso à IA ​​​​generativa da Apple numa proposta de custo mais reduzido que o iPhone.

A Bloomberg tem um histórico razoavelmente bom quando se trata de rumores e fugas de informação. O último relatório não oferece muitas novidades sobre o iPhone SE 4, mas acrescenta um peso de garantia aos rumores sobre este novo modelo.

Claro que há ainda mais informações importantes reveladas. Uma delas dá conta de que na lista de especificações surgiram rumores que incluem suporte para Face ID e uma única câmara traseira. Resta saber se a Apple irá manter esta sua janela de lançamento e se colocará no iPhone SE 4 estas caraterísticas.