Foi “apanhado” por um radar? Peça o registo fotográfico…

Portugal tem instalados vários sistemas de registo de velocidade, apesar de existirem algumas "caixas" que não têm ainda radares. Se for apanhado por um radar, saiba como pode fazer a sua defesa e pedir o registo fotográfico.

Sabia que pode requerer o registo fotográfico do radar numa infração de excesso de velocidade e isso pode evitar que seja multado. Nos casos de excesso de velocidade é possível solicitar as fotografias do momento em que fomos apanhados pelo radar.

É também possível solicitar a certificação do radar, todos os dados técnicos do mesmo e a seguir analisamos ao pormenor o auto-notícia.

Como fazer o pedido do registo fotográfico do radar?

O registo fotográfico pode ser requerido, por escrito, dirigido ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, pelo arguido ou pessoa devidamente mandatada para o efeito, indicando o nº do auto de contra-ordenação, e pode ser por correio registado para a morada da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ou Pessoalmente, no Comando Distrital da PSP ou no Gabinete de Atendimento ao Cidadão do Comando Distrital/Destacamento de Trânsito da GNR, da área de residência do arguido.

Por correio, o pedido deve ser feito para aqui:

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Parque de Ciências e Tecnologia de Oeiras, Avenida de Casal de Cabanas, Urbanização de Cabanas Golf, n.º 1, Tagus Park, 2734-507 Barcarena

Quais os preços?

Os valores das custas e o NIB devem ser previamente confirmados em http://www.ansr.pt/ na secção “Qual o valor das taxas aplicáveis para a emissão de certidão/cópia do processo/registo fotográfico?”.

O valor das taxas encontra-se previsto na Portaria n.º 1334-C/2010 de 31 de dezembro (atualizadas automaticamente em 01 de Março de cada ano, art.º 3º): Certidão, por página– 23 €; Fotocópia a cores – 1,35 € por página; Fotocópia a preto e branco – 0,71 € por página; Fotocópia autenticada – 1,35 € por página a preto e branco, acrescendo 2,63 € por cada página a cores; Fotocópia em suporte digital – 19 €; No caso das fotocópias requeridas se reportarem a processo já arquivado, acresce ao total o valor de 3,92 €; O envio da documentação requerida via CTT, importa num custo de 19 € a acrescer ao valor da cópia.

O pagamento pode ser efetuado por vale postal ou através de transferência bancária para o IBAN ANSR – Terceiros – PT50 0781.0112.01120012759.84

Efetuado o pagamento da taxa indicada, deverá reencaminhar a estes serviços o respetivo comprovativo para o endereço de email mail@ansr.pt ​​.