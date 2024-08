Signal bloqueado pela Venezuela e pela Rússia

Por ser uma alternativa em termos de mensagens encriptadas, o Signal foi bloqueado tanto pela Venezuela como pela Rússia, recentemente.

Apesar de não ter, ainda, a dimensão do WhatsApp, por exemplo, o Signal já é uma escolha para alguns utilizadores, pelas suas características de segurança. De facto, a aplicação é uma escolha popular para quem procura mensagens encriptadas, utilizada especialmente por pessoas que tentam evitar a censura governamental.

Recentemente, contudo, a app foi bloqueada na Venezuela e na Rússia.

Conforme avançado pelo MSNBC, no primeiro, o bloqueio surge, após os resultados contestados das eleições presidenciais do mês passado, que levaram a protestos e detenções, enquanto Nicolás Maduro nega fraude e assume o poder.

Na noite de quinta-feira, o serviço de monitorização da Internet NetBlocks informou que o Signal havia ficado "inacessível em vários fornecedores de Internet" no país.

Por sua vez, segundo o Interfax, o Signal foi bloqueado na Rússia, porque violou a legislação do país, de acordo com o regulador das comunicações Roskomnadzor. Conforme avançado pela Reuters, as pessoas não podem registar uma nova conta Signal sem utilizar uma VPN e, segundo o NetBlocks, o país "restringiu os backends da aplicação de mensagens Signal na maioria dos fornecedores de Internet", a partir da tarde de sexta-feira.

Estamos cientes de relatos de que o acesso ao Signal foi bloqueado em alguns países.

Disse o Signal, que recomenda utilizar a funcionalidade de contorno de censura, por via da qual a app "permanece utilizável", na Rússia, segundo o NetBlocks.

Além do Signal, também o X foi bloqueado, na Venezuela, o Instagram, na Turquia, e o YouTube, na Rússia.

Ao The Verge, Ciaran Ward, porta-voz da plataforma de vídeo, explicou que "estamos cientes de relatos de algumas pessoas que não conseguem aceder ao YouTube na Rússia, [mas] isso não é resultado de quaisquer problemas técnicos da nossa parte ou de medidas tomadas por nós".