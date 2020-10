A apostada Microsoft no Edge ultrapassa tudo o que seria esperado. A gigante do software está empenhada em tornar o seu browser a melhor oferta do mercado, integrando-o com os seus muitos serviços e com o que tem disponível.

Dada a sua ainda idade reduzida, algumas funcionalidades estão ainda a ser preparadas. Duas delas parecem finalmente estar a começar a ser disponibilizadas. O Edge estará a receber já a possibilidade de sincronizar separadores e também o histórico de navegação.

Um browser ainda em desenvolvimento

Devagar, mas de forma muito firme, a Microsoft tem melhorado o Edge. Dá-lhe novidades que outros browsers não têm e, ao mesmo tempo implementa funcionalidades que são hoje esperadas de qualquer ferramenta de navegação na Internet.

Quando o faz não se foca apenas no Windows, mas procura tornar essas otimizações transversais a todas as plataformas. Assim, podemos ver no macOS o mesmo que temos no Windows ou no Android e iOS. Contudo, isso prolonga naturalmente os ciclos de desenvolvimento.

Sincronização de separadores e histórico

A mais recente novidade vem trazer funcionalidades que já se esperavam há algum tempo no Edge. Fazem parte das essenciais e que qualquer browser tem de ter hoje em dia para vingar num mercado cada vez mais competitivo.

Falamos da sincronização de elementos, que podem usar em vários browsers. Em concreto, temos os separadores abertos e o histórico de navegação, que passam a estar agora presente na versão Canary do browser da Microsoft.

Edge é uma aposta segura da Microsoft

Curiosamente, esta novidade está primeiro a ser lançada na versão do Edge dedicada ao macOS, mas espera-se que seja alargada nos próximos dias a outras plataformas. Assim, estas duas opções estão agora já presentes e prontas a serem ativadas pelos utilizadores.

Por agora, temos já a possibilidade de sincronizar passwords, favoritos e extensões no browser da Microsoft. Com esta novidade, fica alargado o leque de dados, melhorando o que o Edge oferece aos utilizadores. Ao mesmo tempo, fica ao nível da concorrência e do que esta oferece.