A Huawei tem já com a sua nova versão da EMUI 11 quase pronta. Está em testes e a ser avaliada por muitos utilizadores para ficar perfeita, com se espera de um sistema operativo. Claro que a marca vai agora começar a disponibilizar esta versão.

Apresentada de forma oficial na conferência anual da marca, foi novamente destacada na apresentação do novo Mate 40. Esta irá muito em breve começar a ser enviada para os smartphones e agora surgiu a lista dos equipamentos que a vão receber.

São muitas as novidades que a Huawei reservou para a EMUI 11. Mais que uma evolução na estética, esta versão garante também melhorias gerais nesta personalização que a marca faz do Android. Há ainda uma vertente de proteção do utilizador e dos seus dados.

Apesar de já existirem listas de equipamentos onde se espera que esta versão vai ser instalada, nenhuma era ainda oficial. Isso mudou agora, com a Huawei a revelar na rede quais os smartphones que vão ter acesso à EMUI 11.

Com testes a decorrer já na Europa nos Mate 30 e P40, a marca vai apostar num ritmo de disponibilização muito elevado e num número elevado de equipamentos. Assim, e muito em breve, vamos ver a EMUI 11 nos seguintes equipamentos:

Huawei P30 e Huawei P30 Pro.

Huawei Nova 7 e Huawei Nova 7 Pro.

Huawei Nova 6 e Huawei Nova 6 5G.

Honor V30 e Honor V30 Pro.

Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+.

Se os anteriores estão a receber a versão dentro de dias, existe depois um segundo lote reservado para novembro. Não há uma data concreta, mas espera-se que sejam cumpridos os planos da Huawei para a EMUI 11:

Huawei Mate XS

Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20X e Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Honor 20 y Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2

Naturalmente que a somar a estes smartphones, vão haver mais equipamentos a receber a EMUI 11. Falamos dos tablets da marca, que estão também preparados para ser atualizados em breve, com todas as novidades.

Estes são para já planos para a China, mas a marca certamente irá transpô-los para a Europa muito pouco tempo depois. A EMUI 11 será uma melhoria importante com todas as novidades que traz. Segurança, privacidade e uma interface ainda melhor, são estes os pilares que a Huawei definiu para esta versão.