A loja de apps do Android é um dos pontos principais deste sistema operativo da Google. É aqui que os utilizadores vão obter as apps que instalam e usam, devendo por isso ter as melhores propostas e uma grande oferta.

Com melhorias constantes, a Play Store tem conseguido estar à altura do que os utilizadores pretendem. Agora recebeu uma melhoria, que permite aos utilizadores comparar as apps que vão instalar, sendo esta uma novidade muito importante.

Uma novidade relevante da Google

Ao longo dos anos a Google tem melhorado o Android e a sua loja de apps. Esta está cada vez melhor e tem acumulado funcionalidades e alterações importantes que mudaram a forma como a loja é usada e como oferece as apps aos utilizadores.

Mantém os seus princípios base, mas adaptou-se ao que os utilizadores precisam. Uma novidade estará aparentemente para chegar e que mudará a forma como as apps estão disponíveis, dando mais liberdade aos utilizadores e garantindo que estes escolhem as melhores.

Comparar apps na Play Store do Android

Em breve, e para além de toda a informação sobre a app, estará também presente uma área de comparação com outras apps. Aqui, as concorrentes vão ter lugar de destaque e lutar pela atenção do utilizador. Assim, fica mais justa para todos, desde o programador até ao utilizador.

Todos os elementos de cada uma serão colocados de forma a serem facilmente comparados e avaliados. Assim fica simples perceber onde cada uma se destaca nas diferentes áreas de cada categoria. Por agora parece estar limitado aos leitores multimédia.

Utilizadores do Android agradecem esta mudança

Esta novidade parece estar já presente na mais recente versão da Play Store, mas depende da Google para ser revelada. A empresa terá de ativar remotamente esta mudança e assim torná-la acessível a cada um dos utilizadores.

Comparar apps e o que oferecem pode significar muito para os utilizadores. Por norma as tabelas estão dominadas por apps bem conhecidas, e assim fica aberto espaço para conhecer outras propostas mais interessantes.