Depois de todas as confusões e limitações que foram impostas à Huawei, a empresa resolveu reagir e alargar o seu ecossistema. Para além dos smartphones, resolveu apostar em serviços que os utilizadores necessitavam.

Claro que não se limitou a criar cópias do que já existe e resolveu dar um toque único e pensar numa integração mais alargada na sua filosofia 1+8+N. Depois de vermos muitas novidades, surgiu agora uma que muitos esperavam Falamos do Petal Maps, o serviço de mapas da Huawei e que era uma das mais esperadas propostas.

É incontornável o esforço que a Huawei tem colocado no desenvolvimento da AppGallery, do HMS e de todos os serviços associados. A marca quer libertar-se de todas as dependências e criar assim uma estrutura própria, capaz de concorrer com tudo o que o mercado oferece.

O primeiro acesso a esta novidade da Huawei

Na linha destes desenvolvimentos, surgiu na apresentação do Mate 40 uma novidade. O Petal Maps é agora uma realidade e pode ser já usada por todos os que têm um smartphone da marca, sem serviços Google.

Apesar de ainda em testes públicos, o Petal Search está já maduro para ser usado no dia a dia e com grande confiança. Pode ser obtido na AppGallery, sendo instalado como qualquer outra app que já tenham obtido da loja da Huawei.

Os primeiros passos mostram o compromisso com a segurança e a privacidade. Dão ao utilizador a possibilidade de configurar como e quando há acesso à sua localização. Esta é uma pedra basilar deste serviço, que quer manter privados os dados do utilizador.

Em poucos segundos, o Petal Maps fica pronto a ser usado, com todas as suas funcionalidades. Ao utilizador só compete usar e explorar ao máximo para conseguir navegar e descobrir os seus pontos de interesse.

Os locais de interesse estão acessíveis

A interface do Petal Maps é minimalista e reduz ao essencial a interação com os utilizadores. Esta é vista como uma vantagem, quando o que pretendemos, e aqui sabemos bem, está acessível de forma simples. Ou navega no mapa, ou traça rotas.

Porque um serviço de mapa é mais que as rotas e os caminhos, o Petal Maps tem já muita informação. Esta inclui no nosso país comércio, locais de interesse e muitos mais, que podem ser visitados virtualmente.

Para ajudar o utilizador a perceber mais sobre os locais, existe uma vista 3D, que mostra os edifícios presentes. Claro que, se preferirem, a tradicional e muito usada vista 2D está também disponível.

Algo útil e importante é a pesquisa de locais, filtrada por tipo. Assim, podemos ter acesso a uma lista de restaurantes numa área, sem ter de saber o nome de nenhum deles. Basta carregar no botão e a lista surge de imediato.

Descobrir para onde quer ir

Também na vertente de navegação o Petal Maps está já numa maturidade grande. Simples de usar, ajuda os utilizadores a encontrar os caminhos mais diretos para os pontos para onde querem ir. Basta escolher o ponto de origem e o de destino para ser traçada uma ou mais rotas.

O utilizador só precisa de indicar a sua origem e o seu destino, para que seja traçado o seu caminho. Aqui naturalmente que entra em campo a pesquisa e que oferece muitos locais de interesse já presentes em Portugal.

Para além de oferecer várias rotas para cada destino, adapta-se durante o trajeto para ser o mais eficiente possível. Importante é a possibilidade de mostrar o trânsito ao utilizador, para que este saiba o que o espera.

O utilizador só precisa mesmo de escolher depois o caminho que quer tomar. Para o ajudar tem presente logo a informação sobre o tempo da viagem, a distância e até o trânsito em tempo real.

Navegar com o Petal Maps

Depois de traçado o destino, é hora de iniciar viagem, contando com o Petal Maps e o smartphone Huawei. A interface volta a ser reduzida ao mínimo e apenas os elementos essenciais estão presentes.

Para além de mostrar o mapa com informação do caminho a seguir, o utilizador terá também acesso a indicações precisas, curva a curva, no topo. Esta é bem visível e é de todas a mais importante.

De notar que presente, do lado esquerdo, está uma ajuda também importante. Falamos do velocímetro, que ajuda a evitar excessos e a transpor os limites legais. Podem ainda mudar a vista do mapa, novamente com apenas 1 botão.

A qualquer momento, e sempre que precisarem, podem alterar as configurações dessa viagem. Podem silenciar, apresentar ou remover o trânsito, ou entrar num maior detalhe do Petal Maps.

Como podemos tirar ainda mais desta app?

Por fim, a Huawei não deixou de dar aos utilizadores a possibilidade de configurarem de forma fina o Petal Maps. São várias as opções, mas sempre com a ideia base do minimalismo. Tudo está acessível diretamente e é rápido de usar.

É aqui que vai poder ser feita a gestão dos locais favoritos, com a casa e o trabalho a serem quase obrigatórios. Todos os outros pontos que forem recolhidos e marcados surgem aqui para o utilizador os gerir.

Uma vez que a EMUI já tem o dark mode presente, o Maps da Huawei também já tira proveito deste modo. Basta escolher se o queremos claro, escuro ou a acompanhar o que o sistema oferece.

Por fim, e porque o controlo da privacidade pertence ao utilizador, podem eliminar todos os dados recolhidos para processamento. Podem também simplesmente desativar o serviço e remover dos servidores a informação do utilizador.

O que esperar mais deste serviço?

Apresentado no evento do Mate 40, poderia pensar-se que o Petal Maps era apenas uma ideia e uma base para ser explorada no futuro. A verdade é muito diferente do que vemos ao usar esta app e este serviço.

É já uma solução pronta a ser usada no dia a dia, confiável e muito estável. Tem margem de crescimento e irá de certeza acontecer isso, alargando funcionalidades e integrando-se com outras propostas.

Ainda assim, fica patente o esforço que a Huawei fez para conseguir ter já hoje um serviço de mapas pronto a usar. Este é mais um passo para a independência e para eliminar de vez o (errado) problema de falta de ofertas de serviços por parte da marca. O mais interessante é que não se vai ficar por aqui.