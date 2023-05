Apesar de ainda não ter chegado ao seu fim de vida, a Microsoft quer manter o Windows 10 atualizado. Isso tem acontecido de forma constante, mas agora há uma atualização que muitos vão ter fazer e que nem todos queriam. Esta será obrigatória e forçada para os utilizadores.

Uma atualização que muitos não vão querer

Com atualizações anuais, o Windows 10 tem crescido e recebido muitas melhorias importantes. Estas são mantidas pela Microsoft e garantem que este evoluiu da forma correta, mesmo com a versão seguinte já lançada e a receber cada vez mais utilizadores.

Agora, e para manter este sistema atualizado, a Microsoft inicia um processo que nem todos vão querer. A versão 21H2 está a chegar ao fim de vida e por isso é hora de avançar para outra mais recente e que vai ter suporte por mais algum tempo.

Lembrete: Fim do serviço para Windows 10, versão 21H2 Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations A 13 de junho de 2023, as edições Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations do Windows 10, versão 21H2 chegarão ao fim do suporte. A próxima atualização de segurança de junho de 2023, que será lançada a 13 de junho de 2023, será a última atualização disponível para essas versões. Após essa data, os dispositivos que correm essa versão não receberão mais atualizações mensais de segurança e visualização contendo proteções contra as ameaças de segurança mais recentes. Para ajudar a mantê-lo protegido e produtivo, o Windows Update iniciará automaticamente uma atualização de recursos para dispositivos pessoais com o Windows 10 e dispositivos de empresas não geridos que terminam a manutenção ou dentro de vários meses. Isso mantém o seu dispositivo com suporte e a receber atualizações mensais essenciais para a segurança e a saúde do ecossistema. Para esses dispositivos, poderá escolher um horário conveniente para o dispositivo reiniciar e concluir a atualização.

A mensagem é clara e mostra que até ao dia 13 de junho todas as máquinas que estiverem a executar a versão 21H2 vão ser atualizadas, mesmo que os utilizadores não o pretendam. Este processo será automatizado e os utilizadores não o vão poder recusar, decidindo apenas quando o reboot necessário será executado.

Também nessa data, dia 13 de junho, a Microsoft irá lançar a última atualização que será suportada pela versão 21H1. Desse momento em diante, esta versão deixarão de ter qualquer suporte, quer em termos de novidades, quer em termos de correções de segurança.

Microsoft quer fazer avançar o Windows 10

Este é um passo necessário para os utilizadores estarem protegidos e com as mais recentes correções de segurança. Ao mesmo tempo, a Microsoft garante também que não tem presente versões com problemas e que comprometam os utilizadores.

Lentamente a Microsoft faz os seus utilizadores evoluírem e avançarem nas versões do Windows 10. A ideia da gigante do software é levar os seus utilizadores e as suas máquinas mais para a frente, chegando até ao Windows 11.