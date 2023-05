A compra de um carro elétrico tem estado a ser condicionada preço. Espera-se que desça no futuro, mas a verdade é que ainda é elevado. O incentivo que o governo atribui tem ajudado a aumentar as vendas, mas poderá em breve mudar. A revelação mostra que o incentivo para a compra de um carro elétrico pode terminar já em 2024.

Fim do incentivo para compra de carro elétrico

Foi numa entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1 que o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado apresentou esta ideia. Do que revelou, este terá sido o último ano em que o Estado comparticipou a compra de carros elétricos.

Este apoio não será totalmente perdido e o Governo quer substituir as ajudas que oferecia por outras medidas. A ideia é que surjam na forma de uma redução nos custos de carregamento de forma mais universal e acessíveis a todos.

O incentivo à compra de automóvel elétrico ano ainda chegou aos 5,2 milhões de euros. A ideia é que já não conste do próximo Orçamento do Estado. Os níveis elevados de aquisição que os carros elétricos revelam mostram que a compra já não está ligada ao incentivo. Assim, os apoios do Estado não conseguiriam acompanhar os valores da procura.

Governo tem outras medidas que quer usar para ajudar

Jorge Delgado mostrou que neste modelo o apoio é apenas útil para um número reduzido de consumidores. Isto quando comparado com o universo de compradores de carros elétricos. O governo quer evoluir para um tipo de incentivo à mobilidade elétrica mais universal.

No seu entender, a intervenção do Estado tem de ser feita reduzindo o valor das taxas cobradas com o carregamento destes veículos. Esta poderá ser uma forma de o incentivo ser o mesmo para todos os contribuintes e assim ser mais junto.

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana revelou que a taxa que se paga para cobrir os custos da entidade gestora já é coberta com cerca de 700 mil euros por parte do Fundo Ambiental. O governo sabe que pode reduzir ainda mais essa taxa e abordar também outras taxas que estão incorporadas no custo do carregamento.