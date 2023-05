Por vezes o Facebook tem bugs e falhas que nenhum utilizador entende. Esta rede social está ativa e receber correções silenciosamente, em especial no seu site e nas suas apps. A mais recente levava que pedidos de amizade fossem enviados sem o utilizador o fizesse ativamente.

Ainda sendo uma das redes sociais mais usadas e com mais utilizadores, o Facebook é ainda um local de interesse para muitos utilizadores. Estes sabem como usar esta rede social e já o fazem de forma instintiva e natural, sabendo naturalmente como o que é possível ou não, e como o fazer.

O mais recente bug do Facebook veio quebrar esta experiência de utilização. Funcionou de forma não natural e muitos nem tiveram a noção de que este problema existia. Falamos do envio de pedidos de amizade, de forma silenciosa e automática.

Para que estes convites fossem enviados, era apenas necessário que o utilizador visitasse a página de qualquer contacto. Uma vez aqui dentro, bastava que fosse carregada a imagem de capa desse mesmo contacto para que o convite fosse enviado.

O Facebook, entretanto já admitiu este problema porque estava a ganhar uma visibilidade enorme. Ao mesmo tempo, levou a que muitos estivessem constantemente a procurar novos amigos e a perseguir todos os utilizadores por onde passavam na rede da Meta.

Seems to be fixed — Bavid Mcjavid (@bavidmcjavid) May 12, 2023

A Meta já veio a público reconhecer o problema e explicar a sua natureza e como o mesmo acontecei. Com um simples "corrigimos um bug relacionado a uma atualização recente do aplicativo que fazia com que algumas solicitações de amizade no Facebook fossem enviadas por engano" tratou do tema.

Este foi um bug que não era simpático para todos os utilizadores que se viram apanhados nesta situação caricata. Muitas das visitas eram feitas de forma silenciosa, passando assim a ser vistas, tudo graças aos convites enviados para os utilizadores.