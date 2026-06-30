Esta cidade retirou os radares, e o excesso de velocidade disparou 480%
Um novo relatório dos serviços de transportes de Toronto, confirma que a velocidade dos condutores subiu de forma considerável desde que os radares automáticos foram retirados das ruas da cidade, em novembro de 2025.
Os técnicos de transportes de Toronto analisaram 104 locais onde costumavam existir radares de fiscsilização automática de velocidade, equipamentos que multavam quem excedesse os limites de 30, 40 e 50 km/h.
Os dados comparam as velocidades registadas antes de novembro de 2025, mês em que o Governo do Ontário, liderado por Doug Ford, removeu os radares por considerá-los uma espécie de cash grab, ou seja, uma forma de arrecadar dinheiro à custa dos condutores, com as velocidades registadas no final do outono de 2025 e na primavera de 2026.
Segundo esses dados, a percentagem média de veículos a circular 11 km/h ou mais acima do limite passou de 2% para 8,1%.
- Nas vias com limite de 30 km/h, a proporção de infratores a 16km/h ou mais acima do limite saltou de 1,4% para 7,2%.
- Nas vias com limite de 50 km/h, o salto foi de 0,5% para 2,9%, considerando o mesmo limite.
Segundo o relatório, os resultados variam muito de local para local, mas a tendência geral é de que em quase todos os pontos analisados a velocidade aumentou.
Reação do governo
Já disse várias vezes: a velocidade mata. Tragam de volta os radares, isto é inaceitável. Agora temos dados.
Afirmou Olivia Chow, presidente da Câmara de Toronto, em declarações aos jornalistas citadas pela CBC.
A remoção dos 150 radares que Toronto tinha instalados surgiu depois de 16 deles terem sido vandalizados numa única noite, no outono passado.
Os números confirmam o que a investigação já previa
Ao longo de 2025, uma das provas mais citadas a favor dos radares foi um estudo de julho desse ano, liderado pelo SickKids Hospital, que mostrou que os radares tinham reduzido a proporção de veículos em excesso de velocidade nas zonas escolares urbanas em 45%.
Para Alison Macpherson, professora na York University e uma das autoras desse estudo, os dados são "bastante decepcionantes, mas não é surpreendentes".
Segundo ela, o excesso de velocidade não só aumenta a distância de travagem como agrava a gravidade do impacto em caso de colisão.
O próprio relatório de Toronto cita que uma pessoa atropelada por um veículo a 40 km/h tem 70% de hipóteses de sobreviver; a 60 km/h, essa probabilidade cai para apenas 5%.
É por isso que damos tanta importância à velocidade; porque está associada não só a mais acidentes, mas também a piores resultados desses acidentes.
O relatório acrescenta ainda que as mudanças no comportamento dos condutores não se limitam aos locais exatos onde os radares foram removidos, estendendo-se a zonas mais amplas da cidade.
Segundo Jess Spieker, ativista da organização Friends and Families for Safe Streets, a mudança sente-se no dia a dia, seja a pé, de bicicleta ou de carro.
Parece-me que a mensagem foi recebida: agora que a consequência foi removida, está tudo bem em conduzir de forma imprudente.
Afirmou Spieker, acrescentando que isso alimenta "um sentimento de que os condutores não estão sujeitos a nenhuma lei".
Excesso de velocidade disparou 480%, mas...
Apesar da gravidade aparente destes resultados, o Carpscoops chama a atenção para a forma como estes dados estão a ser comunicados.
Apesar de os aumentos percentuais serem, de facto, expressivos, importa olhar para os números em termos absolutos, relativizando o aumento de 480%.
O maior aumento registado na cidade diz respeito aos condutores que circulavam 16 km/h ou mais acima do limite de velocidade em estradas com limite de 50 km/h ou superior.
Durante o funcionamento dos radares de velocidade, esse grupo representava apenas 0,5% dos veículos. Após a remoção, esse número subiu para 2,9%.
Por outro lado, os dados sobre acidentes fatais ainda não confirmam, de forma inequívoca, que as estradas se tornaram mais perigosas.
Segundo o relatório, Toronto registou 25 colisões fatais entre dezembro de 2025 e maio de 2026, exatamente o mesmo número verificado no mesmo período de 2021-2022, quando os radares estavam em pleno funcionamento.
O próprio documento reconhece que as fatalidades variam significativamente de ano para ano e que um período de seis meses não é suficiente para estabelecer tendências sólidas.
Participe na nossa questão:
E esse aumento de 480% traduziu-se em que aumentos de sinistralidade?
Tal & Qual!
É muito bonito usar chavões como “a velocidade mata” e “agora temos dados” mas não dizem quantos sinistros ocorreram desde então e desses, quantos resultaram em morte POR excesso de velocidade.
A presidente da câmara de Toronto perdeu ali uma boa mesada, nós sabemos, e isso afetou o seu modo de vida pelo que quer repor novamente e rapidamente o “cash grab” como foi definido no texto (e bem).
TUDO nesta vida mata, vai sempre depender da perspetiva e nesse sentido é seguro dizer “viver mata”.
Se o código da estrada diz que a velocidade máxima é x e que a partir de isso dá multa, tudo o resto é, como diria o outro, piners… E até pode ser um cash grab. O que até acaba por ser bem pior. Se sabem que existem radares e que andam à caça à multa, porque raio a malta continua a acelerar mais do que devia? Já dizia outro cromo: “E o burro sou eu?”.
Não sabemos, mas traduziu-se no aumento do incumprimento do código da estrada. Logo, se não cumpre, leva no lombo.
Essa é a PERGUNTA CHAVE?
Exatamente.. andei a procura deste correlação no texto, curiosamente não existe xD
E realmente andar a 50 ou 66km e mesmo muita muita diferença…
Apenas uns visores que digam a velocidade dos carros já é suficiente para que estes abrandem. Pensam que são radares e moderam-se!
Tens sinais de trânsito, código da estrada e um velocímetro no carro. Deveria bastar. O problema é que não basta. Mas os radares só “multam” quem segue em excesso de velocidade.
Olha que não.
A mim até me dá vontade de acelerar… só para testar a capacidade de aceleração…
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that’s what gets you.” Jeremy Clarkson.
Agora a sério… se fizessem um estudo realmente sério, para tirar conclusões sérias e não para justificar os radares como forma de financiamento ao estado que é exatamente isso que são, viam o que todos veem… Os acidentes são causados por causa das manobras perigosas, das ultrapassagens mal calculadas, da porcaria dos telemóveis, de andarem todos em cima uns dos outros e da pressa constante com que se vive diariamente! A velocidade é apenas o fator decisivo entre um pequeno toque ou um acidente com vítimas mortais.
Independentemente de isso tudo, os radares apenas “multam” quem segue com excesso de velocidade. E está mais que provado que a velocidade amplifica os acidentes em números e em consequências. Agora, há coisas que se podem multar, outras nem por isso. A velocidade é mensurável e simples de multar. Um radar pode apanhar milhares de pessoas por dia. Mas só apanha quem não cumpre.
“Segundo o relatório, Toronto registou 25 colisões fatais entre dezembro de 2025 e maio de 2026, exatamente o mesmo número verificado no mesmo período de 2021-2022, quando os radares estavam em pleno funcionamento.”
Apenas isto…
Se tirou os radares, como é que sabem que o excesso de velocidade subiu 480%?
Acho bem que a velocidade aumente… e bastante! Os cidadãos têm muitos coisas a fazer e pouco tempo para as completar. Minimizar o tempo de viagem é crucial para aumento da produtividade no dia-a-dia.
Mas esse aumento de velocidade causa aumento de sinistralidade? Essa é a pergunta chave que temos de fazer.
Quando vemos casos de algumas auto-estradas alemãs (Autobahn) onde não há limite de velocidade e comparamos com o índice de sinistralidade rodoviária da Alemanha (uma das mais baixas da Europa)… percebemos que a sinistralidade não está directamente relacionada com a velocidade.
Só um perfeito idiota que nunca conduziu na vida liga sinistralidade à velocidade. Se esse mesmo idiota percebesse que se as duas estivessem relacionadas… todos os pilotos de F1 estariam mortos!!!
Querem resolver a sinistralidade?
1) Multem implacavelmente quem muda de via e direcção sem piscar e sem usar os retrovisores antes de iniciar as manobras;
2) Multem implacavelmente quem circula nas vias da esquerda;
3) Multem implacavelmente quem estaciona nas rotundas (incluindo PSP e GNR nas suas operações STOP);
Esses 3 pontos reduziriam a sinistralidade de forma abismal.
um clio do ano 2000, que segue a 100km/h precisa de 75 metros para se imobilizar.
um clio do ano 2025, que segue a 100km/h precisa de 55 metros para se imobilizar.
os limites de velocidade tem décadas e não acompanham a evolução tecnológica.
tanto que, tal como está escrito na noticia, a sinistralidade não aumentou nesse caso.
há casos que efetivamente podem ajudar? não digo que não, mas na maioria os radares só servem para aumentar a receita das autarquias.
O problema é que ainda tens alguns clios do ano 2000 na estrada… e portanto a legislação tem de acompanhar isso.
” os radares só servem para aumentar a receita das autarquias.”
Essa afirmação torna-se obvia, quando percebemos que os radares são colocados onde facilmente existe excesso de velocidade e não onde existe maior índice de sinistralidade ou onde circular “devagar” seria relevante.
Eu conduzo a 140kmh na segunda circular em Lisboa, na lusiada e no eizo norte sul ate a 160kmh passo quando não ha transito. Não pago uma univa multa, basta tapar parte da matricula na temu arranjam isso e funciona perfeito
Pelo descrito, a medida não resultou num aumento da sinistralidade. São dados mais fáceis de obter do que a simples medição da velocidade. Se tivesse aumentado, não faltariam as vozes dos arautos da desgraça, ávidos por voltar a encher os cofres à conta dos distraídos.