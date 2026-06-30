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Esta cidade retirou os radares, e o excesso de velocidade disparou 480%

· Motores/Energia 19 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    30 de Junho de 2026 às 08:14

    E esse aumento de 480% traduziu-se em que aumentos de sinistralidade?

    Responder
    • Nome says:
      30 de Junho de 2026 às 08:54

      Tal & Qual!

      É muito bonito usar chavões como “a velocidade mata” e “agora temos dados” mas não dizem quantos sinistros ocorreram desde então e desses, quantos resultaram em morte POR excesso de velocidade.

      A presidente da câmara de Toronto perdeu ali uma boa mesada, nós sabemos, e isso afetou o seu modo de vida pelo que quer repor novamente e rapidamente o “cash grab” como foi definido no texto (e bem).

      TUDO nesta vida mata, vai sempre depender da perspetiva e nesse sentido é seguro dizer “viver mata”.

      Responder
      • says:
        30 de Junho de 2026 às 09:24

        Se o código da estrada diz que a velocidade máxima é x e que a partir de isso dá multa, tudo o resto é, como diria o outro, piners… E até pode ser um cash grab. O que até acaba por ser bem pior. Se sabem que existem radares e que andam à caça à multa, porque raio a malta continua a acelerar mais do que devia? Já dizia outro cromo: “E o burro sou eu?”.

        Responder
    • says:
      30 de Junho de 2026 às 09:21

      Não sabemos, mas traduziu-se no aumento do incumprimento do código da estrada. Logo, se não cumpre, leva no lombo.

      Responder
    • jorge santos says:
      30 de Junho de 2026 às 09:40

      Essa é a PERGUNTA CHAVE?

      Responder
    • Morty-nao-censura says:
      30 de Junho de 2026 às 09:50

      Exatamente.. andei a procura deste correlação no texto, curiosamente não existe xD 
      E realmente andar a 50 ou 66km e mesmo muita muita diferença…

      Responder
  2. Marcos says:
    30 de Junho de 2026 às 08:29

    Apenas uns visores que digam a velocidade dos carros já é suficiente para que estes abrandem. Pensam que são radares e moderam-se!

    Responder
    • says:
      30 de Junho de 2026 às 09:17

      Tens sinais de trânsito, código da estrada e um velocímetro no carro. Deveria bastar. O problema é que não basta. Mas os radares só “multam” quem segue em excesso de velocidade.

      Responder
    • jorge santos says:
      30 de Junho de 2026 às 09:53

      Olha que não.
      A mim até me dá vontade de acelerar… só para testar a capacidade de aceleração…

      Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    30 de Junho de 2026 às 09:12

    “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that’s what gets you.” Jeremy Clarkson.
    Agora a sério… se fizessem um estudo realmente sério, para tirar conclusões sérias e não para justificar os radares como forma de financiamento ao estado que é exatamente isso que são, viam o que todos veem… Os acidentes são causados por causa das manobras perigosas, das ultrapassagens mal calculadas, da porcaria dos telemóveis, de andarem todos em cima uns dos outros e da pressa constante com que se vive diariamente! A velocidade é apenas o fator decisivo entre um pequeno toque ou um acidente com vítimas mortais.

    Responder
    • says:
      30 de Junho de 2026 às 09:21

      Independentemente de isso tudo, os radares apenas “multam” quem segue com excesso de velocidade. E está mais que provado que a velocidade amplifica os acidentes em números e em consequências. Agora, há coisas que se podem multar, outras nem por isso. A velocidade é mensurável e simples de multar. Um radar pode apanhar milhares de pessoas por dia. Mas só apanha quem não cumpre.

      Responder
  4. PoPeY says:
    30 de Junho de 2026 às 09:15

    “Segundo o relatório, Toronto registou 25 colisões fatais entre dezembro de 2025 e maio de 2026, exatamente o mesmo número verificado no mesmo período de 2021-2022, quando os radares estavam em pleno funcionamento.”

    Apenas isto…

    Responder
  5. Vim Tod enti says:
    30 de Junho de 2026 às 09:50

    Se tirou os radares, como é que sabem que o excesso de velocidade subiu 480%?

    Responder
  6. jorge santos says:
    30 de Junho de 2026 às 09:51

    Acho bem que a velocidade aumente… e bastante! Os cidadãos têm muitos coisas a fazer e pouco tempo para as completar. Minimizar o tempo de viagem é crucial para aumento da produtividade no dia-a-dia.
    Mas esse aumento de velocidade causa aumento de sinistralidade? Essa é a pergunta chave que temos de fazer.
    Quando vemos casos de algumas auto-estradas alemãs (Autobahn) onde não há limite de velocidade e comparamos com o índice de sinistralidade rodoviária da Alemanha (uma das mais baixas da Europa)… percebemos que a sinistralidade não está directamente relacionada com a velocidade.
    Só um perfeito idiota que nunca conduziu na vida liga sinistralidade à velocidade. Se esse mesmo idiota percebesse que se as duas estivessem relacionadas… todos os pilotos de F1 estariam mortos!!!

    Querem resolver a sinistralidade?
    1) Multem implacavelmente quem muda de via e direcção sem piscar e sem usar os retrovisores antes de iniciar as manobras;
    2) Multem implacavelmente quem circula nas vias da esquerda;
    3) Multem implacavelmente quem estaciona nas rotundas (incluindo PSP e GNR nas suas operações STOP);
    Esses 3 pontos reduziriam a sinistralidade de forma abismal.

    Responder
  7. orelhas says:
    30 de Junho de 2026 às 09:53

    um clio do ano 2000, que segue a 100km/h precisa de 75 metros para se imobilizar.
    um clio do ano 2025, que segue a 100km/h precisa de 55 metros para se imobilizar.
    os limites de velocidade tem décadas e não acompanham a evolução tecnológica.
    tanto que, tal como está escrito na noticia, a sinistralidade não aumentou nesse caso.
    há casos que efetivamente podem ajudar? não digo que não, mas na maioria os radares só servem para aumentar a receita das autarquias.

    Responder
    • Realista says:
      30 de Junho de 2026 às 10:11

      O problema é que ainda tens alguns clios do ano 2000 na estrada… e portanto a legislação tem de acompanhar isso.

      Responder
    • PoPeY says:
      30 de Junho de 2026 às 10:14

      ” os radares só servem para aumentar a receita das autarquias.”

      Essa afirmação torna-se obvia, quando percebemos que os radares são colocados onde facilmente existe excesso de velocidade e não onde existe maior índice de sinistralidade ou onde circular “devagar” seria relevante.

      Responder
  8. Joao says:
    30 de Junho de 2026 às 10:20

    Eu conduzo a 140kmh na segunda circular em Lisboa, na lusiada e no eizo norte sul ate a 160kmh passo quando não ha transito. Não pago uma univa multa, basta tapar parte da matricula na temu arranjam isso e funciona perfeito

    Responder
  9. Yamahia says:
    30 de Junho de 2026 às 10:20

    Pelo descrito, a medida não resultou num aumento da sinistralidade. São dados mais fáceis de obter do que a simples medição da velocidade. Se tivesse aumentado, não faltariam as vozes dos arautos da desgraça, ávidos por voltar a encher os cofres à conta dos distraídos.

    Responder

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