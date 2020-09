Era COVID-19: Porsche foi a marca que menos quebras de vendas teve

O mundo continua sobre a ameaça de um vírus que não tem apenas impacto na saúde. As economias dos países têm vindo a ajustar-se e exemplo disso é o mercado do segmento automóvel.

De acordo com informações da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), nos primeiros oito meses deste ano as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia tiveram uma quebra significativa. Conheçam os números.

Os resultados não são propriamente animadores, mas há algumas curiosidades nos números. De acordo com a ACEA, nos primeiros oito meses deste ano venderam-se 6,1 milhões de veículos. Contas feitas, foram vendidas menos 2,9 milhões de viaturas o que representa uma quebra de 32%.

Porsche foi a marca que menos quebra de vendas teve

Analisando os números da ACEA, percebe-se que as marcas “premium” não sofreram tanto com a crise. Na União Europeia, a Porsche foi a fabricante que menos quebras nas vendas teve. Segundo os dados, a empresa teve uma quebra de 8,5% tendo vendido 34.682 unidades (em 2019 vendeu 37 922).

Outra das marcas em “destaque” é a DS, do grupo PSA, que teve uma quebra de 13,6% tendo vendido 24 993 veículos, menos 3931.

Por outro lado, a Volkswagen (marca) caiu 32,6%, o que significa cerca de 340 mil veículos vendidos.

Marcas como a Opel, Lada e Alpine (do grupo Reanult), e jaguar tiveram fortes quebras nas vendas. A Alpine ronda os 80% e a Opel mais de 50%. Com este resultado, a Opel cai para do quinto para o 12.º lugar do ranking de marcas.

Podem ver outras marcas na tabela seguinte.

Vamos ver como serão os próximos tempos tendo o impacto do vírus na economia. Num altura em que a pandemia apresentava valores de abrandamento, tudo se inverteu e hoje em dia há mesmo países europeus a registarem recordes nos números.