Flourish: Aprenda a criar em segundos um gráfico espetacular

O Flourish é uma ferramenta online que permite criar gratuitamente gráficos interativos e em movimento. Tal como o Datawrapper, este serviço permite criar gráficos, mapas e tabelas de forma muito rápida e com um design muito apelativo. Além disso, é possível interagir com estes gráficos e até criar filtros.

Depois de apresentarmos este serviço, aprenda como pode criar os seus gráficos.

Como já referimos, usar o Flourish é uma tarefa relativamente simples e rápida. Para tal basta que se tenham os dados para criar gráficos fantásticos. Além disso, existem milhares de templates que podem ser usados gratuitamente, sendo apenas necessário mudar os dados.

Como criar em segundos um gráfico espetacular Flourish?

Para este tutorial vamos começar por um exemplo simples. Para começar devem ir ao site do Flourish (aqui) e criar uma conta. Em seguida, depois de se autenticarem, podem criar um novos gráfico clicando em New visualization.

Em seguida escolham qual o template que pretendem usar. As opções são vastas e há templates para quase tudo o que pretendemos. Para este tutorial vamos escolher um simples gráfico de barras (Bar chart).

Depois de carregado o template, selecionem o separador Data para indicarem os dados para o vosso gráfico. Através desta interface é possível indicar qual a linha ou coluna chave, quais as linhas ou colunas a apresentar no gráfico, ordenar dados, etc.

Depois de introduzidos os dados, o próximo passo é mudar para o Preview. Na parte lateral direita existem as mais diversas opções para personalizar o gráfico. É possível mudar cores, definir tamanhos, mudar inclusive o tipo de gráfico, escolher animações, formatação de números, etc.

Depois de tudo feito, basta que carreguem em Export & Publish para que o gráfico seja publicado. Podem ver o gráfico criado aqui. Simples não é? Caso pretendam, também podem fazer um “embebed” dos gráficos em sites.

Como viram, criar gráficos com bom aspeto e muito intuitivos é mais simples do que às vezes se pensa. Através do Flourish tudo é o muito simples. A plataforma é gratuita mas existe uma versão paga com ainda mais funcionalidades.

Flourish

