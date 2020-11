AMD Ryzen 5 5600X: Já testamos o mais poderoso CPU para gaming

No início de outubro, a gigante AMD, realizou um evento totalmente online, onde apresentou os mais recentes membros da família mainstream Ryzen, os Ryzen 5000.

Estes prometem ser os melhores processadores, no que diz respeito a gaming e renderização, ameaçando assim, o pódio detido pela Intel, durante vários anos. O Pplware, em parceria com a PCDIGA, já testou o novo AMD Ryzen 5 5600X. Conheçam os resultados.

Quando tem a arquitetura de processador mais avançada do mundo para jogadores e criadores de conteúdo, as possibilidades são infinitas. Esteja a jogar os jogos mais recentes, a projetar o próximo projeto ou a processar uma enorme quantidade de dados, então precisa mesmo de um processador poderoso que possa lidar com tudo isto – e muito mais. Sem dúvida, os processadores AMD Ryzen™ série 5000 definem o padrão para jogadores e artistas.

O CPU AMD Ryzen 5 5600X tem microarquitetura Zen3 e uma litografia de 7nm que, segundo a AMD é bastante mais trabalhada relativamente à geração anterior. Uma das principais melhorias, é a reorganização das estruturas, que tem como principal objetivo reduzir a latência de comunicação entre as memórias e os núcleos que, consequentemente, apresenta ganhos em situações que requerem uma maior rapidez na comunicação.

O núcleo de processador mais rápido do mundo para os processadores de jogos mais rápidos do mundo.

ARQUITETURA “ZEN 3” DE 7NM

Socket: AM4

Frequência Base: 3.70 GHz

Frequência Turbo: Até 4.6 GHz

Número Núcleos: 6

Número Threads: 12

Cache L2 total: 3 MB

Cache L3 total: 32 MB

Litografia: TSMC 7nm FinFET+

TDP: 65 W

Solução térmica: Wraith Stealth

AMD Ryzen 5 5600X à prova no Pplware…

Curioso para saber qual o potencial que esta geração tem para oferecer? Pois bem, o Pplware já teve a oportunidade de colocar as mãos num destes monstros, sendo ele o Ryzen 5 5600X, que tem 6 núcleos, 12 threads e 32MB de cache e promete 20% de ganhos em relação ao seu antecessor, o Ryzen 5 3600X.

Ambiente de Testes

Para a realização dos testes foi utilizada a seguinte configuração:

Processador : AMD Ryzen 5 5600X

: AMD Ryzen 5 5600X Cooler : Cooler Master Hyper 212 Black Edition

: Cooler Master Hyper 212 Black Edition Motherboard : Asus Rog Strix B550-E Gaming

: Asus Rog Strix B550-E Gaming Memória RAM : Ram HyperX Fury DDR4 2400MHZ RGB 32GB (4X8GB)

: Ram HyperX Fury DDR4 2400MHZ RGB 32GB (4X8GB) SSD : NVMe M.2 da Western Digital Black SN750 500GB

: NVMe M.2 da Western Digital Black SN750 500GB Placa Gráfica : Asus ROG Strix Radeon RX 5600 XT

: Asus ROG Strix Radeon RX 5600 XT Monitor: Asus TUF Gaming VG249 144Hz

Vale também frisar que, em todos os testes realizados, o processador encontrava-se sem qualquer overclock. A resolução utilizada no decorrer dos testes foi de 1920×1080 (1080p).

Temperatura/Aquecimento

O Cooler Master Hyper 212 Black Edition, mostrou-se como uma ótima alternativa relativamente ao cooler Box da AMD, demonstrando assim, estar à altura deste monstro. Em IDLE, o Ryzen 5 5600X ficou nos 34º Celsius e em FullLoad, a executar um benchmark no 3DMark, este demonstrou resultados bons ao ficar pelos 66º Celsius, tendo em conta a utilização de um air cooler.

Benchmarks

Iniciámos os testes com Cinebench R20 e R23, uma das ferramentas mais famosas e utilizadas para a realização de benchmarks com foco em processadores.

Neste, obtivemos resultados bastante positivos com o 5600X, a chegar aos 599 pontos single-core, aproximando-se assim, do Ryzen 9 5900X, no que diz respeito ao desempenho por núcleo. Já este em multi-core, obteve uma pontuação de 4392, também satisfatória se tivermos em conta a geração anterior. No Cinebench R23, o cenário repetiu-se, atingindo 1524 pontos em single-core e 10223 pontos em multi-core.

Foram também feitos testes no 3DMark, recorrendo ao Benchmark Time Spy, onde obtivemos cerca de 7381 pontos de CPU, acompanhados de uma média de 25 FPS.

Benchmarks em Jogos

Relativamente à realização de testes em jogos, optámos sempre que possível, na utilização de presets, em qualidade máxima e nas ferramentas de benchmark do próprio jogo.

Call of Duty: Warzone, o battle royale free-to-play, desenvolvido pela Infinity Ward, Raven Software e publicado pela Activision, foi a nossa primeira escolha, os testes tiveram como palco downtown e uma partida de Plunder onde todos os parâmetros de qualidade foram colocados no máximo, obtendo uma média de 103 FPS, o que proporcionou uma gameplay bastante agradável, apesar de termos sentido alguma limitação, relativamente à placa gráfica, está apresentando uma utilização de 95% de utilização, enquanto o CPU ficou entre os 40 e 50%.

Assassin’s Creed Odyssey, jogo desenvolvido e publicado pela Ubisoft, em 2018. Foi a nossa segunda opção neste benchmark, aplicámos o Preset Ultra High e decidimos utilizar a ferramenta que o jogo proporciona para o efeito, onde a média ficou pelos 54 FPS. Foram observadas quedas para os 18 FPS e a percentagem de uso do processador ficou em média nos 66%.

Red Dead Redemption 2, desenvolvido e publicado pela famosa Rockstar, apresenta gráficos estonteantes e um ambiente fantástico, para a realização do benchmark. Neste título, utilizou-se novamente à ferramenta de benchmark que este proporciona e com o preset Ultra aplicado, os resultados foram bastante satisfatórios, terminando com uma média de 79 FPS, não sendo sentida qualquer oscilação acentuada em FPS observou-se uma utilização do CPU no intervalo de 45% e 58%

Metro Exodus, título First Person shooter e Survival Horror, desenvolvido pela 4A Games e publicado pela Deep Silver, apresenta-se como um candidato perfeito. Este deslumbra pelas suas paisagens e grafismo. Neste teste, tivemos como cenário, o primeiro capítulo que decorre em Moscovo, com o preset extreme aplicado, os resultados foram surpreendentes, terminando o benchmark com uma média de 72 FPS.

Division 2, título de RPG e Ação, desenvolvido pela Massive Entertainment e publicado em 2019 pela Ubisoft, foi o último candidato, tendo este resultados muito satisfatórios durante a execução da ferramenta de benchmark que este oferece. A média ficou pelos 69 FPS na qualidade Ultra e o CPU maioritariamente manteve-se pelos 32% de utilização.

Conclusão

No novo Ryzen 5 5600x, podemos observar avanços notórios na microarquitetura ZEN3 em alguns aspectos, apesar de algumas especificações serem semelhantes ao seu antecessor, o 3600X, como a litografia de 7nm e o seu número de núcleos.

Um grande destaque do processador, foi mesmo no gaming, em que, este demonstrou ser altamente capaz de proporcionar uma quantidade de FPS estável e satisfatória, na maior parte dos títulos testados, correndo numa resolução FullHD com a qualidade gráfica no máximo.

Já em aplicações dedicadas à realização de benchmark, este monstro demonstrou que não chegou para brincadeiras e em single-core, a correr o cinebench R20, obteve uma pontuação bastante parecida à do topo de gama de quinta geração da fabricante.

Quanto ao preço, este chegou às lojas por volta dos 300,00€, sendo média 50,00€ mais caro, relativamente ao lançamento da geração anterior. No entanto, este apresenta-se como uma ótima aposta no que diz respeito a desempenho/preço, caso o foco seja somente o gaming.

Se o propósito da compra, for a produtividade ou o streaming, é possível encontrar por um preço semelhante, o Ryzen 7 3700X, que apresenta um maior número de núcleos e threads. Quanto à disponibilidade deste novo 5600X, houve uma enorme demanda por parte dos consumidores durante o seu lançamento e em grande parte das lojas encontra-se esgotado, contudo, prevê-se que a AMD consiga repor stock suficiente até ao final do ano.

Deixamos aqui um agradecimento especial à PCDIGA por nos ter cedido esta configuração de modo a possibilitar a realização destes testes.