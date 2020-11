Recorde: Tesla já abriu a maior estação de carregamentos do mundo

Ao longo dos últimos anos têm sido instaladas várias estações de carregamentos de veículos elétricos. A gigante Tesla tem já uma enorme rede de super carregadores e recentemente abriu a maior estação de carregamentos do mundo.

Apesar de existirem já estações de carregamento com 50 postos, na China, esta nova terá 56, sendo seis vezes maior do que e estação média já existente.

A Tesla tem vindo a expandir rapidamente a sua rede de super carregadores. No entanto, a empresa de Musk atingiu agora um marco importante ao abrir a maior estação de carregamentos do mundo no que diz respeito a pontos de carregamento.

Nova estação da Tesla tem 56 pontos de carregamento

A Tesla tem algumas estações Supercharger com 50 pontos de carregamento na China, mas 56 é um novo recorde. Esta estação está localizado entre a área da Baía e Los Angeles – dois dos maiores mercados da Tesla no mundo.

Além da maior estação do mundo, estariam também no projeto uma loja de conveniência e um restaurante local. No entanto, não é claro se o restaurante faz parte dos planos da própria Tesla para o Supercharger ou se está incluído num outro projeto, tal como já tínhamos referido aqui. Pela internet já circulam várias fotografias de utilizadores que mostram a dimensão desta super estação.

A empresa fez saber recentemente que tenciona evoluir os supercarregadores V2 (existentes em muitas estações) que oferecem “apenas” uma potência de 150 kW, para os V3 que já chegam aos 250 kw. Além disso, os responsáveis referiram que para as novas baterias 4680, os novos super carregadores irão evoluir para os 350 kW de potência.

A Tesla tem já 19.450 pontos de carga, o que significa mais de 8 pontos de carregamento por cada estação. Durante o 3º trimestre deste ano foram inaugurados mais 146 estações e 1337 postos de carga.