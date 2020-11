As consolas de jogos Xbox e PlayStation tiveram este ano lançamentos incríveis e o mundo esperava ansiosamente pela sua chegada. A PlayStation, na verdade, só chega daqui a dois dias fisicamente aos consumidores, mas a Xbox Series X e também a Serie S, já começaram a ser distribuídas. Na verdade, já começaram e já acabaram…

A procura foi de tal forma elevada que a consola esgotou rapidamente em grande parte das lojas e este ano não deverá haver mais unidades disponíveis.

Procura elevada face à oferta

As Xbox Series X e S foram colocadas à venda na semana passada e o sucesso foi tal que se não teve sorte de conseguir a sua poderá ter que esperar até 2021…

Segundo um executivo da Microsoft, mais concretamente, Tim Stuart, diretor financeiro da Xbox, a escassez da consola pode continuar durante todo o resto do ano e primeiro trimestre de 2021.

Na verdade, já era esperado que tal acontecesse. Phil Spencer, vice-presidente da Microsoft Gaming e chefe da divisão da Xbox, já tinha vindo a público pedir desculpas aos fãs, mas a procura pela consola iria ser muito mais elevada do que as unidades que tinham para oferecer. Reforçou, na altura, a ideia de que tal situação iria durar por alguns meses.

O diretor financeiro da Xbox, disse, no entanto, que entre abril e junho de 2021 deverão ser colocadas no mercado mais unidades da consola. Isto corresponde, portanto, ao quarto trimestre fiscal da empresa.

A Xbox Series X não será a única

O problema da escassez de produtos face à procura elevada não é exclusiva da Microsoft com a sua Xbox.

A Nvidia, através do seu CEO, também já veio afirmar que as suas placas gráficas RTX3080 e 3090 não deverão chegar para a procura. A PlayStation com a sua nova consola poderá enfrentar o mesmo problema, considerando as elevadas reservas na fase das pré-vendas.