POCO M3 chega ao mercado global a 24 de novembro… mas é só mais um rebranding

A Xiaomi tem no seu ecossistema marcas como a Redmi e a POCO que estão todas no setor dos smartphones. É certo que algumas têm mais expressão nuns mercados que noutros, algumas gamas apenas saem oficialmente para alguns países… mas, na verdade, há uma grande coesão entre as três. De tal forma que, neste momento, os lançamentos são até confusos. O mesmo smartphone está a ser lançado sob a marca Redmi, sob a marca Xiaomi e ainda pode surgir na POCO.

Agora, o POCO M3 que será lançado a 24 de novembro, poderá ser também o Redmi Note 10.

A Xiaomi, a Redmi, a POCO… e o Rebranding

A Xiaomi é hoje uma das maiores fabricantes de smartphone do mundo, mas não está sozinha como grande marca. A Redmi e a POCO, também a Black Shark, mas esta última num segmento diferente, são nomes que se associam à Xiaomi e que partilham com ela grande parte da sua essência.

Na verdade, a Xiaomi anunciou um “afastamento” destas submarcas, mas estão tudo menos afastadas. Os smartphones que uma lança são depois aproveitados de forma quase integral para serem lançados com outro nome e, eventualmente, a pensar num mercado diferente.

Um exemplo recente é o caso do POCO M2 Pro que foi lançado como uma reciclagem do Redmi Note 9 Pro, mas poderiam ser dados outros exemplos.

Com o POCO M3 à porta, já se diz que será este também um modelo replicado pela marca Redmi.

POCO M3 chega a 24 de novembro

A POCO anunciou há poucas horas nas suas redes sociais que iria lançar no dia 24 de novembro o modelo POCO M3. Trata-se de um smartphone que deverá entrar na gama média, seguindo a linha dos modelos M2 e M2 Pro lançados na Índia no verão passado.

Para já, o facto deste anúncio ter sido feito na página Global da empresa dá esperança aos fãs da marca de o poderem ver a ser lançado fora da Índia.

Depois há ainda a possibilidade de vir associado à marca Redmi. Os rumores apontam para que o Redmi Note 10, ainda por anunciar, possa ser muito similar a este POCO. No entanto, é provável que o Redmi seja mais direcionado ao mercado chinês…

O que se sabe?

Ainda não há muito que se saiba relativamente a este novo POCO. No entanto, rumores apontam para que este smartphone venha equipado com um processador Snapdragon 662 e com, no mínimo 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Quando ao ecrã, deverá ser IPS LCD de 6,53″ FullHD+, com notch em gota para a câmara frontal de 8 MP.

A câmara traseira deverá ter 48 MP e a bateria 6000 mAh com carregamento rápido de 22,5W.