Tesla bate recordes com o seu Model 3 “made in China”

Apesar dos comércio mundial estar letárgico, nem todos os países estão ainda num ritmo lento, pelo menos nem todos os segmentos. De tal forma que há já a assinalar mais um recorde no segmentos dos carros elétricos produzidos e vendidos na China, as vendas do Tesla Model 3. Segundo o que foi avançado, as vendas de unidades do Model 3 fabricadas na China subiram para um novo recorde em maio.

Os dados de registo das viaturas vieram confirmar que as estradas do gigante asiático têm muitos mais Teslas a rolar.

O primeiro trimestre de 2020 foi o primeiro trimestre completo de produção da Tesla na Gigafactory Shanghai, onde foram produzidos os elétricos Model 3 para o mercado chinês. Contudo, devido ao novo coronavírus, a fábrica nem sempre esteve a laborar.

Apesar de tudo, os números surpreendem. A empresa de Elon Musk fechou esse trimestre com cerca de 1o mil unidades entregues até ao final do mês de março 2020.

De acordo com os dados de registos, divulgados pela China Passenger Car Association (CPCA). Este foi sem dúvida um forte trimestre de produção com vendas efetivas.

Abril: vendas caíram para apenas 3.635 unidades

Apesar da China estar num patamar diferente no combate à pandemia, o que se passa no resto do mundo influência determinantemente o mercado asiático. Como tal, a CPCA revelou que no mês de abril, as vendas dos carros elétricos Model 3 da tesla venderam “apenas” 3.635 unidades. Poderia ser algo problemático, mas os números de maio vieram afastar qualquer dúvida. No passado mês de maio, a Tesla entregou um recorde de 11.095 veículos Model 3 fabricados na China.

Ao contrário do resto do mundo, o mercado automóvel chinês rapidamente voltou a crescer depois de a pandemia ter sido controlada dentro do país. Assim, ainda segundo o mesmo organismo, no geral, as vendas de veículos na China aumentaram 12% em maio, para 2,14 milhões de unidades.

A China foi o primeiro país a ser afetada com a doença COVID-19. Muito da sua produção parou durante semanas e afetou pratica todos os segmentos comerciais. No entanto, o país esteve debaixo de uma enorme pressão para voltar à produção. A Tesla foi uma das empresas que esteve na linha da frente para retomar o fabrico.

Tesla China está a segurar na marca

Com a fábrica de Tesem em Fremont fechada durante a primeira metade do segundo trimestre, a empresa de Musk dependerá fortemente das suas vendas chinesas para mitigar o impacto da pandemia nos resultados financeiros do segundo trimestre de 2020. Contudo, apesar das receitas terem disparado na China, as suas despesas também estão a aumentar.

A Tesla planeia expandir significativamente a sua rede de Supercharger na China, de modo a suportar o novo volume de veículos na sua frota.

Leia também: